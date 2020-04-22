​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15%- до 1,8443 маната, курс рубля упал на 2,22% - до 0,0220 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8443
|1 Российский рубль
|0.0220
|1 Австралийский доллар
|1.0716
|1 Аргентинское песо
|0.0257
|1 Белорусский рубль
|0.6836
|1 Бразильский реал
|0.3198
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0893
|100 Вон Республики Корея
|0.1375
|1 Чешская крона
|0.0670
|100 Чилийских песо
|0.1980
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2473
|1 Грузинский лари
|0.5367
|1 Гонконгский доллар
|0.2194
|1 Индийская рупия
|0.0221
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0883
|100 Индонезийских рупий
|0.0109
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1682
|1 Швейцарский франк
|1.7523
|1 Израильский шекель
|0.4778
|1 Канадский доллар
|1.1952
|1 Кувейтский динар
|5.4575
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0213
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.3862
|1 Мексиканское песо
|0.0695
|1 Молдавский лей
|0.0943
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1593
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4067
|1 Сингапурский доллар
|1.1885
|1 Саудовский риал
|0.4520
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3145
|1 Турецкая лира
|0.2434
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.5797
|1 Новозеландский доллар
|1.0142
|Золото (1 унция)
|2864.7040
|Серебро (1 унция)
|25.1226
|Платина (1 унция)
|1266.3640
|Палладий (1 унция)
|3348.6600