​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15%- до 1,8443 маната, курс рубля упал на 2,22% - до 0,0220 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8443 1 Российский рубль 0.0220 1 Австралийский доллар 1.0716 1 Аргентинское песо 0.0257 1 Белорусский рубль 0.6836 1 Бразильский реал 0.3198 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0893 100 Вон Республики Корея 0.1375 1 Чешская крона 0.0670 100 Чилийских песо 0.1980 1 Китайский юань 0.2399 1 Датская крона 0.2473 1 Грузинский лари 0.5367 1 Гонконгский доллар 0.2194 1 Индийская рупия 0.0221 1 Британский фунт стерлингов 2.0883 100 Индонезийских рупий 0.0109 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1682 1 Швейцарский франк 1.7523 1 Израильский шекель 0.4778 1 Канадский доллар 1.1952 1 Кувейтский динар 5.4575 1 Казахстанский тенге 0.0039 1 Киргизский сом 0.0213 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.3862 1 Мексиканское песо 0.0695 1 Молдавский лей 0.0943 1 Египетский фунт 0.1080 1 Норвежская крона 0.1593 100 Узбекских сум 0.0168 1 Польский злотый 0.4067 1 Сингапурский доллар 1.1885 1 Саудовский риал 0.4520 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3145 1 Турецкая лира 0.2434 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1659 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.5797 1 Новозеландский доллар 1.0142 Золото (1 унция) 2864.7040 Серебро (1 унция) 25.1226 Платина (1 унция) 1266.3640 Палладий (1 унция) 3348.6600