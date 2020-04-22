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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15%- до 1,8443 маната, курс рубля упал на 2,22% - до 0,0220 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8443
1 Российский рубль 0.0220
1 Австралийский доллар 1.0716
1 Аргентинское песо 0.0257
1 Белорусский рубль 0.6836
1 Бразильский реал 0.3198
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0893
100 Вон Республики Корея 0.1375
1 Чешская крона 0.0670
100 Чилийских песо 0.1980
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2473
1 Грузинский лари 0.5367
1 Гонконгский доллар 0.2194
1 Индийская рупия 0.0221
1 Британский фунт стерлингов 2.0883
100 Индонезийских рупий 0.0109
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1682
1 Швейцарский франк 1.7523
1 Израильский шекель 0.4778
1 Канадский доллар 1.1952
1 Кувейтский динар 5.4575
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0213
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.3862
1 Мексиканское песо 0.0695
1 Молдавский лей 0.0943
1 Египетский фунт 0.1080
1 Норвежская крона 0.1593
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4067
1 Сингапурский доллар 1.1885
1 Саудовский риал 0.4520
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3145
1 Турецкая лира 0.2434
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0628
100 Японских йен 1.5797
1 Новозеландский доллар 1.0142
Золото (1 унция) 2864.7040
Серебро (1 унция) 25.1226
Платина (1 унция) 1266.3640
Палладий (1 унция) 3348.6600
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