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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,15% - до 1,8840 маната, курс рубля – на 0,36% - до 0,0275 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8840
1 Российский рубль 0.0275
1 Австралийский доллар 1.1625
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8033
1 Бразильский реал 0.4035
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1174
100 Вон Республики Корея 0.1461
1 Чешская крона 0.0751
100 Чилийских песо 0.2198
1 Китайский юань 0.2463
1 Датская крона 0.2521
1 Грузинский лари 0.5894
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2176
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1786
1 Швейцарский франк 1.7532
1 Израильский шекель 0.4918
1 Канадский доллар 1.2991
1 Кувейтский динар 5.5979
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4173
1 Мексиканское песо 0.0906
1 Молдавский лей 0.0965
1 Египетский фунт 0.1076
1 Норвежская крона 0.1891
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4454
1 Сингапурский доллар 1.2595
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3455
1 Турецкая лира 0.2864
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0700
100 Японских йен 1.5454
1 Новозеландский доллар 1.1204
Золото (1 унция) 2640.1595
Серебро (1 унция) 30.1862
Платина (1 унция) 1702.3375
Палладий (1 унция) 4125.20840
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