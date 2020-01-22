​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,15% - до 1,8840 маната, курс рубля – на 0,36% - до 0,0275 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8840
|1 Российский рубль
|0.0275
|1 Австралийский доллар
|1.1625
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8033
|1 Бразильский реал
|0.4035
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1174
|100 Вон Республики Корея
|0.1461
|1 Чешская крона
|0.0751
|100 Чилийских песо
|0.2198
|1 Китайский юань
|0.2463
|1 Датская крона
|0.2521
|1 Грузинский лари
|0.5894
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2176
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1786
|1 Швейцарский франк
|1.7532
|1 Израильский шекель
|0.4918
|1 Канадский доллар
|1.2991
|1 Кувейтский динар
|5.5979
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4173
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.0965
|1 Египетский фунт
|0.1076
|1 Норвежская крона
|0.1891
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4454
|1 Сингапурский доллар
|1.2595
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3455
|1 Турецкая лира
|0.2864
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0700
|100 Японских йен
|1.5454
|1 Новозеландский доллар
|1.1204
|Золото (1 унция)
|2640.1595
|Серебро (1 унция)
|30.1862
|Платина (1 унция)
|1702.3375
|Палладий (1 унция)
|4125.20840