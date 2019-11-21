​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8828 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8828
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1552
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8300
|1 Бразильский реал
|0.4051
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1151
|100 Вон Республики Корея
|0.1442
|1 Чешская крона
|0.0738
|100 Чилийских песо
|0.2137
|1 Китайский юань
|0.2415
|1 Датская крона
|0.2519
|1 Грузинский лари
|0.5708
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1978
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1762
|1 Швейцарский франк
|1.7159
|1 Израильский шекель
|0.4899
|1 Канадский доллар
|1.2775
|1 Кувейтский динар
|5.5995
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4073
|1 Мексиканское песо
|0.0873
|1 Молдавский лей
|0.0975
|1 Египетский фунт
|0.1055
|1 Норвежская крона
|0.1860
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4384
|1 Сингапурский доллар
|1.2475
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3378
|1 Турецкая лира
|0.2982
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0705
|100 Японских йен
|1.5666
|1 Новозеландский доллар
|1.0896
|Золото (1 унция)
|2501.4310
|Серебро (1 унция)
|29.1014
|Платина (1 унция)
|1557.7100
|Палладий (1 унция)
|3011.7030
Kənan SadıqovАвтор новости