​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8828 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8828 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1552 1 Аргентинское песо 0.0285 1 Белорусский рубль 0.8300 1 Бразильский реал 0.4051 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1151 100 Вон Республики Корея 0.1442 1 Чешская крона 0.0738 100 Чилийских песо 0.2137 1 Китайский юань 0.2415 1 Датская крона 0.2519 1 Грузинский лари 0.5708 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0237 1 Британский фунт стерлингов 2.1978 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1762 1 Швейцарский франк 1.7159 1 Израильский шекель 0.4899 1 Канадский доллар 1.2775 1 Кувейтский динар 5.5995 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4073 1 Мексиканское песо 0.0873 1 Молдавский лей 0.0975 1 Египетский фунт 0.1055 1 Норвежская крона 0.1860 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4384 1 Сингапурский доллар 1.2475 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3378 1 Турецкая лира 0.2982 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0705 100 Японских йен 1.5666 1 Новозеландский доллар 1.0896 Золото (1 унция) 2501.4310 Серебро (1 унция) 29.1014 Платина (1 унция) 1557.7100 Палладий (1 унция) 3011.7030