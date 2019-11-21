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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8828 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8828
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1552
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8300
1 Бразильский реал 0.4051
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1151
100 Вон Республики Корея 0.1442
1 Чешская крона 0.0738
100 Чилийских песо 0.2137
1 Китайский юань 0.2415
1 Датская крона 0.2519
1 Грузинский лари 0.5708
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1978
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1762
1 Швейцарский франк 1.7159
1 Израильский шекель 0.4899
1 Канадский доллар 1.2775
1 Кувейтский динар 5.5995
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4073
1 Мексиканское песо 0.0873
1 Молдавский лей 0.0975
1 Египетский фунт 0.1055
1 Норвежская крона 0.1860
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4384
1 Сингапурский доллар 1.2475
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3378
1 Турецкая лира 0.2982
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0705
100 Японских йен 1.5666
1 Новозеландский доллар 1.0896
Золото (1 унция) 2501.4310
Серебро (1 унция) 29.1014
Платина (1 унция) 1557.7100
Палладий (1 унция) 3011.7030
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