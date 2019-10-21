​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,8968 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8968 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1661 1 Аргентинское песо 0.0291 1 Белорусский рубль 0.8344 1 Бразильский реал 0.4033 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1152 100 Вон Республики Корея 0.1448 1 Чешская крона 0.0740 100 Чилийских песо 0.2388 1 Китайский юань 0.2405 1 Датская крона 0.2539 1 Грузинский лари 0.5724 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.1937 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1762 1 Швейцарский франк 1.7238 1 Израильский шекель 0.4800 1 Канадский доллар 1.2946 1 Кувейтский динар 5.6049 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4062 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0978 1 Египетский фунт 0.1046 1 Норвежская крона 0.1857 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4429 1 Сингапурский доллар 1.2478 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3409 1 Турецкая лира 0.2935 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0679 100 Японских йен 1.5662 1 Новозеландский доллар 1.0872 Золото (1 унция) 2532.4730 Серебро (1 унция) 29.8558 Платина (1 унция) 1518.5675 Палладий (1 унция) 3009.6715