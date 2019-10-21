​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,8968 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8968
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1661
|1 Аргентинское песо
|0.0291
|1 Белорусский рубль
|0.8344
|1 Бразильский реал
|0.4033
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1152
|100 Вон Республики Корея
|0.1448
|1 Чешская крона
|0.0740
|100 Чилийских песо
|0.2388
|1 Китайский юань
|0.2405
|1 Датская крона
|0.2539
|1 Грузинский лари
|0.5724
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1937
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1762
|1 Швейцарский франк
|1.7238
|1 Израильский шекель
|0.4800
|1 Канадский доллар
|1.2946
|1 Кувейтский динар
|5.6049
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4062
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0978
|1 Египетский фунт
|0.1046
|1 Норвежская крона
|0.1857
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4429
|1 Сингапурский доллар
|1.2478
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3409
|1 Турецкая лира
|0.2935
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0679
|100 Японских йен
|1.5662
|1 Новозеландский доллар
|1.0872
|Золото (1 унция)
|2532.4730
|Серебро (1 унция)
|29.8558
|Платина (1 унция)
|1518.5675
|Палладий (1 унция)
|3009.6715
Tural İbadlıАвтор новости