Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% - до 1,8859 маната, курс рубля повысился на 0,79%, составив 0,0256 маната.