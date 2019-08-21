Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% - до 1,8859 маната, курс рубля повысился на 0,79%, составив 0,0256 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8859
|1 Российский рубль
|0.0256
|1 Австралийский доллар
|1.1523
|1 Аргентинское песо
|0.0311
|1 Белорусский рубль
|0.8265
|1 Бразильский реал
|0.4192
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1108
|100 Вон Республики Корея
|0.1414
|1 Чешская крона
|0.0731
|100 Чилийских песо
|0.2392
|1 Китайский юань
|0.2410
|1 Датская крона
|0.2529
|1 Грузинский лари
|0.5804
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0660
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1755
|1 Швейцарский франк
|1.7360
|1 Израильский шекель
|0.4819
|1 Канадский доллар
|1.2771
|1 Кувейтский динар
|5.5894
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4073
|1 Мексиканское песо
|0.0861
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1024
|1 Норвежская крона
|0.1891
|100 Узбекских сум
|0.0184
|1 Польский злотый
|0.4325
|1 Сингапурский доллар
|1.2282
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3301
|1 Турецкая лира
|0.2965
|1 Тайваньский доллар
|0.0543
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0678
|100 Японских йен
|1.5968
|1 Новозеландский доллар
|1.0893
|Золото (1 унция)
|2555.3890
|Серебро (1 унция)
|29.0062
|Платина (1 унция)
|1438.6930
|Палладий (1 унция)
|2524.4405
Vüsal NəbiyevАвтор новости