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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% - до 1,8859 маната, курс рубля повысился на 0,79%, составив 0,0256 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8859
1 Российский рубль 0.0256
1 Австралийский доллар 1.1523
1 Аргентинское песо 0.0311
1 Белорусский рубль 0.8265
1 Бразильский реал 0.4192
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1108
100 Вон Республики Корея 0.1414
1 Чешская крона 0.0731
100 Чилийских песо 0.2392
1 Китайский юань 0.2410
1 Датская крона 0.2529
1 Грузинский лари 0.5804
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.0660
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1755
1 Швейцарский франк 1.7360
1 Израильский шекель 0.4819
1 Канадский доллар 1.2771
1 Кувейтский динар 5.5894
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4073
1 Мексиканское песо 0.0861
1 Молдавский лей 0.0960
1 Египетский фунт 0.1024
1 Норвежская крона 0.1891
100 Узбекских сум 0.0184
1 Польский злотый 0.4325
1 Сингапурский доллар 1.2282
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3301
1 Турецкая лира 0.2965
1 Тайваньский доллар 0.0543
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0678
100 Японских йен 1.5968
1 Новозеландский доллар 1.0893
Золото (1 унция) 2555.3890
Серебро (1 унция) 29.0062
Платина (1 унция) 1438.6930
Палладий (1 унция) 2524.4405
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