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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8633 маната, курс рубля - на 1,3% - до 0,0238 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8633
1 Российский рубль 0.0238
1 Австралийский доллар 1.1160
1 Аргентинское песо 0.0250
1 Белорусский рубль 0.7085
1 Бразильский реал 0.2986
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0945
100 Вон Республики Корея 0.1381
1 Чешская крона 0.0681
100 Чилийских песо 0.2117
1 Китайский юань 0.2393
1 Датская крона 0.2499
1 Грузинский лари 0.5308
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.0745
100 Индонезийских рупий 0.0116
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1769
1 Швейцарский франк 1.7595
1 Израильский шекель 0.4833
1 Канадский доллар 1.2199
1 Кувейтский динар 5.5061
1 Казахстанский тенге 0.0041
1 Киргизский сом 0.0225
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.3915
1 Мексиканское песо 0.0731
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1075
1 Норвежская крона 0.1710
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4108
1 Сингапурский доллар 1.2015
1 Саудовский риал 0.4526
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3209
1 Турецкая лира 0.2505
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0640
100 Японских йен 1.5795
1 Новозеландский доллар 1.0408
Золото (1 унция) 2962.0630
Серебро (1 унция) 29.3508
Платина (1 унция) 1431.2470
Палладий (1 унция) 3484.1925
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