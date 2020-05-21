​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8633 маната, курс рубля - на 1,3% - до 0,0238 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8633
|1 Российский рубль
|0.0238
|1 Австралийский доллар
|1.1160
|1 Аргентинское песо
|0.0250
|1 Белорусский рубль
|0.7085
|1 Бразильский реал
|0.2986
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0945
|100 Вон Республики Корея
|0.1381
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2117
|1 Китайский юань
|0.2393
|1 Датская крона
|0.2499
|1 Грузинский лари
|0.5308
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0745
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1769
|1 Швейцарский франк
|1.7595
|1 Израильский шекель
|0.4833
|1 Канадский доллар
|1.2199
|1 Кувейтский динар
|5.5061
|1 Казахстанский тенге
|0.0041
|1 Киргизский сом
|0.0225
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.3915
|1 Мексиканское песо
|0.0731
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.1075
|1 Норвежская крона
|0.1710
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4108
|1 Сингапурский доллар
|1.2015
|1 Саудовский риал
|0.4526
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3209
|1 Турецкая лира
|0.2505
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0640
|100 Японских йен
|1.5795
|1 Новозеландский доллар
|1.0408
|Золото (1 унция)
|2962.0630
|Серебро (1 унция)
|29.3508
|Платина (1 унция)
|1431.2470
|Палладий (1 унция)
|3484.1925