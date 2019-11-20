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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,8823 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8823
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1588
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8312
1 Бразильский реал 0.4048
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1150
100 Вон Республики Корея 0.1453
1 Чешская крона 0.0736
100 Чилийских песо 0.2160
1 Китайский юань 0.2418
1 Датская крона 0.2519
1 Грузинский лари 0.5717
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1950
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1761
1 Швейцарский франк 1.7166
1 Израильский шекель 0.4908
1 Канадский доллар 1.2801
1 Кувейтский динар 5.6022
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0235
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4087
1 Мексиканское песо 0.0877
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1055
1 Норвежская крона 0.1857
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4386
1 Сингапурский доллар 1.2488
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3398
1 Турецкая лира 0.2978
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0704
100 Японских йен 1.5666
1 Новозеландский доллар 1.0915
Золото (1 унция) 2505.5620
Серебро (1 унция) 29.1372
Платина (1 унция) 1544.6200
Палладий (1 унция) 2996.5050
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