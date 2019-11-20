​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,8823 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8823 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1588 1 Аргентинское песо 0.0285 1 Белорусский рубль 0.8312 1 Бразильский реал 0.4048 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1150 100 Вон Республики Корея 0.1453 1 Чешская крона 0.0736 100 Чилийских песо 0.2160 1 Китайский юань 0.2418 1 Датская крона 0.2519 1 Грузинский лари 0.5717 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0237 1 Британский фунт стерлингов 2.1950 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1761 1 Швейцарский франк 1.7166 1 Израильский шекель 0.4908 1 Канадский доллар 1.2801 1 Кувейтский динар 5.6022 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4087 1 Мексиканское песо 0.0877 1 Молдавский лей 0.0971 1 Египетский фунт 0.1055 1 Норвежская крона 0.1857 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4386 1 Сингапурский доллар 1.2488 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3398 1 Турецкая лира 0.2978 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0704 100 Японских йен 1.5666 1 Новозеландский доллар 1.0915 Золото (1 унция) 2505.5620 Серебро (1 унция) 29.1372 Платина (1 унция) 1544.6200 Палладий (1 унция) 2996.5050