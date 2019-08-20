 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,05% - до 1,8846 маната, курс рубля понизился на 0,78%, составив 0,0254 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8846
1 Российский рубль 0.0254
1 Австралийский доллар 1.1534
1 Аргентинское песо 0.0310
1 Белорусский рубль 0.8261
1 Бразильский реал 0.4172
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1102
100 Вон Республики Корея 0.1405
1 Чешская крона 0.0730
100 Чилийских песо 0.2384
1 Китайский юань 0.2405
1 Датская крона 0.2527
1 Грузинский лари 0.5820
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.0621
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1756
1 Швейцарский франк 1.7332
1 Израильский шекель 0.4822
1 Канадский доллар 1.2765
1 Кувейтский динар 5.5868
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4065
1 Мексиканское песо 0.0856
1 Молдавский лей 0.0962
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1894
100 Узбекских сум 0.0187
1 Польский злотый 0.4318
1 Сингапурский доллар 1.2270
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3327
1 Турецкая лира 0.3010
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0677
100 Японских йен 1.5952
1 Новозеландский доллар 1.0920
Золото (1 унция) 2541.9250
Серебро (1 унция) 28.7414
Платина (1 унция) 1448.6975
Палладий (1 унция) 2511.7500
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!