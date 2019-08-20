Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,05% - до 1,8846 маната, курс рубля понизился на 0,78%, составив 0,0254 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8846
|1 Российский рубль
|0.0254
|1 Австралийский доллар
|1.1534
|1 Аргентинское песо
|0.0310
|1 Белорусский рубль
|0.8261
|1 Бразильский реал
|0.4172
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1102
|100 Вон Республики Корея
|0.1405
|1 Чешская крона
|0.0730
|100 Чилийских песо
|0.2384
|1 Китайский юань
|0.2405
|1 Датская крона
|0.2527
|1 Грузинский лари
|0.5820
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0621
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1756
|1 Швейцарский франк
|1.7332
|1 Израильский шекель
|0.4822
|1 Канадский доллар
|1.2765
|1 Кувейтский динар
|5.5868
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4065
|1 Мексиканское песо
|0.0856
|1 Молдавский лей
|0.0962
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1894
|100 Узбекских сум
|0.0187
|1 Польский злотый
|0.4318
|1 Сингапурский доллар
|1.2270
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3327
|1 Турецкая лира
|0.3010
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0677
|100 Японских йен
|1.5952
|1 Новозеландский доллар
|1.0920
|Золото (1 унция)
|2541.9250
|Серебро (1 унция)
|28.7414
|Платина (1 унция)
|1448.6975
|Палладий (1 унция)
|2511.7500
Vüsal NəbiyevАвтор новости