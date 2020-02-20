Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8358 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8358
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1302
|1 Аргентинское песо
|0.0275
|1 Белорусский рубль
|0.7710
|1 Бразильский реал
|0.3896
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1130
|100 Вон Республики Корея
|0.1418
|1 Чешская крона
|0.0736
|100 Чилийских песо
|0.2128
|1 Китайский юань
|0.2421
|1 Датская крона
|0.2458
|1 Грузинский лари
|0.6008
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1951
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1734
|1 Швейцарский франк
|1.7279
|1 Израильский шекель
|0.4959
|1 Канадский доллар
|1.2852
|1 Кувейтский динар
|5.5710
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4064
|1 Мексиканское песо
|0.0914
|1 Молдавский лей
|0.0958
|1 Египетский фунт
|0.1089
|1 Норвежская крона
|0.1828
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4301
|1 Сингапурский доллар
|1.2142
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3196
|1 Турецкая лира
|0.2794
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0698
|100 Японских йен
|1.5264
|1 Новозеландский доллар
|1.0813
|Золото (1 унция)
|2735.9970
|Серебро (1 унция)
|31.2576
|Платина (1 унция)
|1692.2565
|Палладий (1 унция)
|4631.6670