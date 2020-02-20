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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8358 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8358
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1302
1 Аргентинское песо 0.0275
1 Белорусский рубль 0.7710
1 Бразильский реал 0.3896
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1130
100 Вон Республики Корея 0.1418
1 Чешская крона 0.0736
100 Чилийских песо 0.2128
1 Китайский юань 0.2421
1 Датская крона 0.2458
1 Грузинский лари 0.6008
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1951
100 Индонезийских рупий 0.0123
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1734
1 Швейцарский франк 1.7279
1 Израильский шекель 0.4959
1 Канадский доллар 1.2852
1 Кувейтский динар 5.5710
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4064
1 Мексиканское песо 0.0914
1 Молдавский лей 0.0958
1 Египетский фунт 0.1089
1 Норвежская крона 0.1828
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4301
1 Сингапурский доллар 1.2142
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3196
1 Турецкая лира 0.2794
1 Тайваньский доллар 0.0562
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0698
100 Японских йен 1.5264
1 Новозеландский доллар 1.0813
Золото (1 унция) 2735.9970
Серебро (1 унция) 31.2576
Платина (1 унция) 1692.2565
Палладий (1 унция) 4631.6670
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