Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8358 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8358 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.1302 1 Аргентинское песо 0.0275 1 Белорусский рубль 0.7710 1 Бразильский реал 0.3896 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1130 100 Вон Республики Корея 0.1418 1 Чешская крона 0.0736 100 Чилийских песо 0.2128 1 Китайский юань 0.2421 1 Датская крона 0.2458 1 Грузинский лари 0.6008 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0237 1 Британский фунт стерлингов 2.1951 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1734 1 Швейцарский франк 1.7279 1 Израильский шекель 0.4959 1 Канадский доллар 1.2852 1 Кувейтский динар 5.5710 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4064 1 Мексиканское песо 0.0914 1 Молдавский лей 0.0958 1 Египетский фунт 0.1089 1 Норвежская крона 0.1828 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4301 1 Сингапурский доллар 1.2142 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3196 1 Турецкая лира 0.2794 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0698 100 Японских йен 1.5264 1 Новозеландский доллар 1.0813 Золото (1 унция) 2735.9970 Серебро (1 унция) 31.2576 Платина (1 унция) 1692.2565 Палладий (1 унция) 4631.6670