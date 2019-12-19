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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,8914 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0272 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8914
1 Российский рубль 0.0272
1 Австралийский доллар 1.1693
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8070
1 Бразильский реал 0.4179
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1188
100 Вон Республики Корея 0.1461
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2260
1 Китайский юань 0.2427
1 Датская крона 0.2531
1 Грузинский лари 0.5866
1 Гонконгский доллар 0.2182
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2239
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1806
1 Швейцарский франк 1.7348
1 Израильский шекель 0.4862
1 Канадский доллар 1.2961
1 Кувейтский динар 5.6033
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4106
1 Мексиканское песо 0.0895
1 Молдавский лей 0.0984
1 Египетский фунт 0.1060
1 Норвежская крона 0.1889
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4436
1 Сингапурский доллар 1.2542
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3451
1 Турецкая лира 0.2870
1 Тайваньский доллар 0.0564
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0725
100 Японских йен 1.5512
1 Новозеландский доллар 1.1209
Золото (1 унция) 2512.2175
Серебро (1 унция) 28.9757
Платина (1 унция) 1589.1600
Палладий (1 унция) 3276.4525
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