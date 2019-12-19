​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,8914 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0272 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8914 1 Российский рубль 0.0272 1 Австралийский доллар 1.1693 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8070 1 Бразильский реал 0.4179 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1188 100 Вон Республики Корея 0.1461 1 Чешская крона 0.0742 100 Чилийских песо 0.2260 1 Китайский юань 0.2427 1 Датская крона 0.2531 1 Грузинский лари 0.5866 1 Гонконгский доллар 0.2182 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2239 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1806 1 Швейцарский франк 1.7348 1 Израильский шекель 0.4862 1 Канадский доллар 1.2961 1 Кувейтский динар 5.6033 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4106 1 Мексиканское песо 0.0895 1 Молдавский лей 0.0984 1 Египетский фунт 0.1060 1 Норвежская крона 0.1889 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4436 1 Сингапурский доллар 1.2542 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3451 1 Турецкая лира 0.2870 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0725 100 Японских йен 1.5512 1 Новозеландский доллар 1.1209 Золото (1 унция) 2512.2175 Серебро (1 унция) 28.9757 Платина (1 унция) 1589.1600 Палладий (1 унция) 3276.4525