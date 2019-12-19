​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,8914 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0272 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8914
|1 Российский рубль
|0.0272
|1 Австралийский доллар
|1.1693
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8070
|1 Бразильский реал
|0.4179
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1188
|100 Вон Республики Корея
|0.1461
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2260
|1 Китайский юань
|0.2427
|1 Датская крона
|0.2531
|1 Грузинский лари
|0.5866
|1 Гонконгский доллар
|0.2182
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2239
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1806
|1 Швейцарский франк
|1.7348
|1 Израильский шекель
|0.4862
|1 Канадский доллар
|1.2961
|1 Кувейтский динар
|5.6033
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4106
|1 Мексиканское песо
|0.0895
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.1060
|1 Норвежская крона
|0.1889
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4436
|1 Сингапурский доллар
|1.2542
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3451
|1 Турецкая лира
|0.2870
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0725
|100 Японских йен
|1.5512
|1 Новозеландский доллар
|1.1209
|Золото (1 унция)
|2512.2175
|Серебро (1 унция)
|28.9757
|Платина (1 унция)
|1589.1600
|Палладий (1 унция)
|3276.4525
Tural İbadlıАвтор новости