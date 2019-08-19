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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,11% - до 1,8856 маната, курс рубля понизился на 0,37%, составив 0,0256 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8856
1 Российский рубль 0.0256
1 Австралийский доллар 1.1529
1 Аргентинское песо 0.0310
1 Белорусский рубль 0.8285
1 Бразильский реал 0.4244
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1113
100 Вон Республики Корея 0.1403
1 Чешская крона 0.0733
100 Чилийских песо 0.2399
1 Китайский юань 0.2413
1 Датская крона 0.2528
1 Грузинский лари 0.5846
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.0666
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1759
1 Швейцарский франк 1.7355
1 Израильский шекель 0.4795
1 Канадский доллар 1.2807
1 Кувейтский динар 5.5864
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4079
1 Мексиканское песо 0.0866
1 Молдавский лей 0.0967
1 Египетский фунт 0.1025
1 Норвежская крона 0.1889
100 Узбекских сум 0.0187
1 Польский злотый 0.4342
1 Сингапурский доллар 1.2278
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3318
1 Турецкая лира 0.3045
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0676
100 Японских йен 1.5984
1 Новозеландский доллар 1.0911
Золото (1 унция) 2565.4615
Серебро (1 унция) 28.9588
Платина (1 унция) 1444.2010
Палладий (1 унция) 2471.2390
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