Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,11% - до 1,8856 маната, курс рубля понизился на 0,37%, составив 0,0256 маната.