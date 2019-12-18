​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,14% - до 1,8923 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0272 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8923 1 Российский рубль 0.0272 1 Австралийский доллар 1.1637 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8082 1 Бразильский реал 0.4175 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1180 100 Вон Республики Корея 0.1458 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2248 1 Китайский юань 0.2426 1 Датская крона 0.2532 1 Грузинский лари 0.5866 1 Гонконгский доллар 0.2183 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.2268 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1807 1 Швейцарский франк 1.7330 1 Израильский шекель 0.4870 1 Канадский доллар 1.2912 1 Кувейтский динар 5.5997 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4104 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0985 1 Египетский фунт 0.1059 1 Норвежская крона 0.1881 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4441 1 Сингапурский доллар 1.2532 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3488 1 Турецкая лира 0.2888 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0726 100 Японских йен 1.5535 1 Новозеландский доллар 1.1153 Золото (1 унция) 2511.3080 Серебро (1 унция) 28.9432 Платина (1 унция) 1578.4415 Палладий (1 унция) 3298.7650