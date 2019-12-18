​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,14% - до 1,8923 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0272 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8923
|1 Российский рубль
|0.0272
|1 Австралийский доллар
|1.1637
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8082
|1 Бразильский реал
|0.4175
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1180
|100 Вон Республики Корея
|0.1458
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2248
|1 Китайский юань
|0.2426
|1 Датская крона
|0.2532
|1 Грузинский лари
|0.5866
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2268
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1807
|1 Швейцарский франк
|1.7330
|1 Израильский шекель
|0.4870
|1 Канадский доллар
|1.2912
|1 Кувейтский динар
|5.5997
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4104
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0985
|1 Египетский фунт
|0.1059
|1 Норвежская крона
|0.1881
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4441
|1 Сингапурский доллар
|1.2532
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3488
|1 Турецкая лира
|0.2888
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0726
|100 Японских йен
|1.5535
|1 Новозеландский доллар
|1.1153
|Золото (1 унция)
|2511.3080
|Серебро (1 унция)
|28.9432
|Платина (1 унция)
|1578.4415
|Палладий (1 унция)
|3298.7650
Kənan SadıqovАвтор новости