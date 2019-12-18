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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,14% - до 1,8923 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0272 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8923
1 Российский рубль 0.0272
1 Австралийский доллар 1.1637
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8082
1 Бразильский реал 0.4175
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1180
100 Вон Республики Корея 0.1458
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2248
1 Китайский юань 0.2426
1 Датская крона 0.2532
1 Грузинский лари 0.5866
1 Гонконгский доллар 0.2183
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2268
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1807
1 Швейцарский франк 1.7330
1 Израильский шекель 0.4870
1 Канадский доллар 1.2912
1 Кувейтский динар 5.5997
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4104
1 Мексиканское песо 0.0898
1 Молдавский лей 0.0985
1 Египетский фунт 0.1059
1 Норвежская крона 0.1881
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4441
1 Сингапурский доллар 1.2532
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3488
1 Турецкая лира 0.2888
1 Тайваньский доллар 0.0564
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0726
100 Японских йен 1.5535
1 Новозеландский доллар 1.1153
Золото (1 унция) 2511.3080
Серебро (1 унция) 28.9432
Платина (1 унция) 1578.4415
Палладий (1 унция) 3298.7650
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