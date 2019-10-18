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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 1,8907 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8907
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1612
1 Аргентинское песо 0.0292
1 Белорусский рубль 0.8341
1 Бразильский реал 0.4081
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1145
100 Вон Республики Корея 0.1440
1 Чешская крона 0.0735
100 Чилийских песо 0.2388
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2531
1 Грузинский лари 0.5724
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.1838
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1752
1 Швейцарский франк 1.7217
1 Израильский шекель 0.4796
1 Канадский доллар 1.2940
1 Кувейтский динар 5.6025
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4063
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0978
1 Египетский фунт 0.1047
1 Норвежская крона 0.1851
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4414
1 Сингапурский доллар 1.2458
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3394
1 Турецкая лира 0.2924
1 Тайваньский доллар 0.0556
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0684
100 Японских йен 1.5657
1 Новозеландский доллар 1.0826
Золото (1 унция) 2535.7115
Серебро (1 унция) 29.7952
Платина (1 унция) 1506.8120
Палладий (1 унция) 2996.6410
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