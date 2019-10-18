Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 1,8907 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8907 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1612 1 Аргентинское песо 0.0292 1 Белорусский рубль 0.8341 1 Бразильский реал 0.4081 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1145 100 Вон Республики Корея 0.1440 1 Чешская крона 0.0735 100 Чилийских песо 0.2388 1 Китайский юань 0.2402 1 Датская крона 0.2531 1 Грузинский лари 0.5724 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.1838 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1752 1 Швейцарский франк 1.7217 1 Израильский шекель 0.4796 1 Канадский доллар 1.2940 1 Кувейтский динар 5.6025 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4063 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0978 1 Египетский фунт 0.1047 1 Норвежская крона 0.1851 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4414 1 Сингапурский доллар 1.2458 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3394 1 Турецкая лира 0.2924 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0684 100 Японских йен 1.5657 1 Новозеландский доллар 1.0826 Золото (1 унция) 2535.7115 Серебро (1 унция) 29.7952 Платина (1 унция) 1506.8120 Палладий (1 унция) 2996.6410