​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9134 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9134
|1 Российский рубль
|0.0244
|1 Австралийский доллар
|1.1692
|1 Аргентинское песо
|0.0244
|1 Белорусский рубль
|0.7137
|1 Бразильский реал
|0.3251
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0988
|100 Вон Республики Корея
|0.1406
|1 Чешская крона
|0.0720
|100 Чилийских песо
|0.2134
|1 Китайский юань
|0.2403
|1 Датская крона
|0.2566
|1 Грузинский лари
|0.5582
|1 Гонконгский доллар
|0.2194
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1339
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1824
|1 Швейцарский франк
|1.7914
|1 Израильский шекель
|0.4919
|1 Канадский доллар
|1.2535
|1 Кувейтский динар
|5.5254
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0227
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3976
|1 Мексиканское песо
|0.0763
|1 Молдавский лей
|0.0986
|1 Египетский фунт
|0.1051
|1 Норвежская крона
|0.1787
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4288
|1 Сингапурский доллар
|1.2212
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3424
|1 Турецкая лира
|0.2482
|1 Тайваньский доллар
|0.0575
|1 Таджикский сомони
|0.1649
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5912
|1 Новозеландский доллар
|1.0960
|Золото (1 унция)
|2936.0615
|Серебро (1 унция)
|29.7373
|Платина (1 унция)
|1390.5065
|Палладий (1 унция)
|3308.1830