​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,31% - до 1,8754 маната, курс рубля - на 1,31% - до 0,0226 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8754
|1 Российский рубль
|0.0226
|1 Австралийский доллар
|1.0228
|1 Аргентинское песо
|0.0269
|1 Белорусский рубль
|0.7128
|1 Бразильский реал
|0.3395
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1024
|100 Вон Республики Корея
|0.1377
|1 Чешская крона
|0.0692
|100 Чилийских песо
|0.2004
|1 Китайский юань
|0.2426
|1 Датская крона
|0.2510
|1 Грузинский лари
|0.5397
|1 Гонконгский доллар
|0.2190
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0592
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1725
|1 Швейцарский франк
|1.7738
|1 Израильский шекель
|0.4447
|1 Канадский доллар
|1.1984
|1 Кувейтский динар
|5.4937
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3902
|1 Мексиканское песо
|0.0742
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.1077
|1 Норвежская крона
|0.1622
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4197
|1 Сингапурский доллар
|1.1910
|1 Саудовский риал
|0.4524
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3264
|1 Турецкая лира
|0.2656
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1747
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5856
|1 Новозеландский доллар
|1.0129
|Золото (1 унция)
|2598.0505
|Серебро (1 унция)
|21.7830
|Платина (1 унция)
|1142.2895
|Палладий (1 унция)
|2822.3400