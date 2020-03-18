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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2020)

© pexels.com

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,31% - до 1,8754 маната, курс рубля - на 1,31% - до 0,0226 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8754
1 Российский рубль 0.0226
1 Австралийский доллар 1.0228
1 Аргентинское песо 0.0269
1 Белорусский рубль 0.7128
1 Бразильский реал 0.3395
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1024
100 Вон Республики Корея 0.1377
1 Чешская крона 0.0692
100 Чилийских песо 0.2004
1 Китайский юань 0.2426
1 Датская крона 0.2510
1 Грузинский лари 0.5397
1 Гонконгский доллар 0.2190
1 Индийская рупия 0.0229
1 Британский фунт стерлингов 2.0592
100 Индонезийских рупий 0.0112
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1725
1 Швейцарский франк 1.7738
1 Израильский шекель 0.4447
1 Канадский доллар 1.1984
1 Кувейтский динар 5.4937
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0233
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.3902
1 Мексиканское песо 0.0742
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1077
1 Норвежская крона 0.1622
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4197
1 Сингапурский доллар 1.1910
1 Саудовский риал 0.4524
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3264
1 Турецкая лира 0.2656
1 Тайваньский доллар 0.0563
1 Таджикский сомони 0.1747
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0627
100 Японских йен 1.5856
1 Новозеландский доллар 1.0129
Золото (1 унция) 2598.0505
Серебро (1 унция) 21.7830
Платина (1 унция) 1142.2895
Палладий (1 унция) 2822.3400
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