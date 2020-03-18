​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,31% - до 1,8754 маната, курс рубля - на 1,31% - до 0,0226 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8754 1 Российский рубль 0.0226 1 Австралийский доллар 1.0228 1 Аргентинское песо 0.0269 1 Белорусский рубль 0.7128 1 Бразильский реал 0.3395 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1024 100 Вон Республики Корея 0.1377 1 Чешская крона 0.0692 100 Чилийских песо 0.2004 1 Китайский юань 0.2426 1 Датская крона 0.2510 1 Грузинский лари 0.5397 1 Гонконгский доллар 0.2190 1 Индийская рупия 0.0229 1 Британский фунт стерлингов 2.0592 100 Индонезийских рупий 0.0112 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1725 1 Швейцарский франк 1.7738 1 Израильский шекель 0.4447 1 Канадский доллар 1.1984 1 Кувейтский динар 5.4937 1 Казахстанский тенге 0.0039 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.3902 1 Мексиканское песо 0.0742 1 Молдавский лей 0.0959 1 Египетский фунт 0.1077 1 Норвежская крона 0.1622 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4197 1 Сингапурский доллар 1.1910 1 Саудовский риал 0.4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3264 1 Турецкая лира 0.2656 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1747 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0627 100 Японских йен 1.5856 1 Новозеландский доллар 1.0129 Золото (1 унция) 2598.0505 Серебро (1 унция) 21.7830 Платина (1 унция) 1142.2895 Палладий (1 унция) 2822.3400