​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8412 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8412
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1377
|1 Аргентинское песо
|0.0276
|1 Белорусский рубль
|0.7729
|1 Бразильский реал
|0.3928
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1131
|100 Вон Республики Корея
|0.1430
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2143
|1 Китайский юань
|0.2431
|1 Датская крона
|0.2465
|1 Грузинский лари
|0.5925
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2092
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1750
|1 Швейцарский франк
|1.7335
|1 Израильский шекель
|0.4971
|1 Канадский доллар
|1.2834
|1 Кувейтский динар
|5.5774
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4097
|1 Мексиканское песо
|0.0914
|1 Молдавский лей
|0.0964
|1 Египетский фунт
|0.1083
|1 Норвежская крона
|0.1831
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4319
|1 Сингапурский доллар
|1.2227
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3251
|1 Турецкая лира
|0.2808
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0694
|100 Японских йен
|1.5490
|1 Новозеландский доллар
|1.0910
|Золото (1 унция)
|2697.0245
|Серебро (1 унция)
|30.3964
|Платина (1 унция)
|1652.6550
|Палладий (1 унция)
|4302.1900