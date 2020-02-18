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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2020)
© Freepik.com

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8412 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8412
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1377
1 Аргентинское песо 0.0276
1 Белорусский рубль 0.7729
1 Бразильский реал 0.3928
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1131
100 Вон Республики Корея 0.1430
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2143
1 Китайский юань 0.2431
1 Датская крона 0.2465
1 Грузинский лари 0.5925
1 Гонконгский доллар 0.2189
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2092
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1750
1 Швейцарский франк 1.7335
1 Израильский шекель 0.4971
1 Канадский доллар 1.2834
1 Кувейтский динар 5.5774
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4097
1 Мексиканское песо 0.0914
1 Молдавский лей 0.0964
1 Египетский фунт 0.1083
1 Норвежская крона 0.1831
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4319
1 Сингапурский доллар 1.2227
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3251
1 Турецкая лира 0.2808
1 Тайваньский доллар 0.0566
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0694
100 Японских йен 1.5490
1 Новозеландский доллар 1.0910
Золото (1 унция) 2697.0245
Серебро (1 унция) 30.3964
Платина (1 унция) 1652.6550
Палладий (1 унция) 4302.1900
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