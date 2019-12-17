Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,13% - до 1,8950 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0272 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8950
|1 Российский рубль
|0.0272
|1 Австралийский доллар
|1.1680
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8081
|1 Бразильский реал
|0.4190
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1184
|100 Вон Республики Корея
|0.1459
|1 Чешская крона
|0.0745
|100 Чилийских песо
|0.2232
|1 Китайский юань
|0.2430
|1 Датская крона
|0.2536
|1 Грузинский лари
|0.5896
|1 Гонконгский доллар
|0.2182
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2602
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1815
|1 Швейцарский франк
|1.7296
|1 Израильский шекель
|0.4861
|1 Канадский доллар
|1.2914
|1 Кувейтский динар
|5.6023
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4104
|1 Мексиканское песо
|0.0897
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.1061
|1 Норвежская крона
|0.1885
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4449
|1 Сингапурский доллар
|1.2551
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3502
|1 Турецкая лира
|0.2906
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0724
|100 Японских йен
|1.5519
|1 Новозеландский доллар
|1.1223
|Золото (1 унция)
|2511.4865
|Серебро (1 унция)
|29.0164
|Платина (1 унция)
|1583.7030
|Палладий (1 унция)
|3397.4245
Tural İbadlıАвтор новости