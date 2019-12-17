Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,13% - до 1,8950 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0272 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8950 1 Российский рубль 0.0272 1 Австралийский доллар 1.1680 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8081 1 Бразильский реал 0.4190 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1184 100 Вон Республики Корея 0.1459 1 Чешская крона 0.0745 100 Чилийских песо 0.2232 1 Китайский юань 0.2430 1 Датская крона 0.2536 1 Грузинский лари 0.5896 1 Гонконгский доллар 0.2182 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2602 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1815 1 Швейцарский франк 1.7296 1 Израильский шекель 0.4861 1 Канадский доллар 1.2914 1 Кувейтский динар 5.6023 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4104 1 Мексиканское песо 0.0897 1 Молдавский лей 0.0984 1 Египетский фунт 0.1061 1 Норвежская крона 0.1885 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4449 1 Сингапурский доллар 1.2551 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3502 1 Турецкая лира 0.2906 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0724 100 Японских йен 1.5519 1 Новозеландский доллар 1.1223 Золото (1 унция) 2511.4865 Серебро (1 унция) 29.0164 Платина (1 унция) 1583.7030 Палладий (1 унция) 3397.4245