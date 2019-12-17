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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,13% - до 1,8950 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0272 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8950
1 Российский рубль 0.0272
1 Австралийский доллар 1.1680
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8081
1 Бразильский реал 0.4190
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1184
100 Вон Республики Корея 0.1459
1 Чешская крона 0.0745
100 Чилийских песо 0.2232
1 Китайский юань 0.2430
1 Датская крона 0.2536
1 Грузинский лари 0.5896
1 Гонконгский доллар 0.2182
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2602
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1815
1 Швейцарский франк 1.7296
1 Израильский шекель 0.4861
1 Канадский доллар 1.2914
1 Кувейтский динар 5.6023
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0235
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4104
1 Мексиканское песо 0.0897
1 Молдавский лей 0.0984
1 Египетский фунт 0.1061
1 Норвежская крона 0.1885
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4449
1 Сингапурский доллар 1.2551
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3502
1 Турецкая лира 0.2906
1 Тайваньский доллар 0.0564
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0724
100 Японских йен 1.5519
1 Новозеландский доллар 1.1223
Золото (1 унция) 2511.4865
Серебро (1 унция) 29.0164
Платина (1 унция) 1583.7030
Палладий (1 унция) 3397.4245
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