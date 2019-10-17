​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 1,8829 маната, курс рубля на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8829 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1535 1 Аргентинское песо 0.0291 1 Белорусский рубль 0.8310 1 Бразильский реал 0.4093 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1138 100 Вон Республики Корея 0.1433 1 Чешская крона 0.0731 100 Чилийских песо 0.2371 1 Китайский юань 0.2395 1 Датская крона 0.2520 1 Грузинский лари 0.5730 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.1791 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1738 1 Швейцарский франк 1.7109 1 Израильский шекель 0.4816 1 Канадский доллар 1.2870 1 Кувейтский динар 5.5993 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1130 1 Малазийский ринггит 0.4060 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0975 1 Египетский фунт 0.1049 1 Норвежская крона 0.1854 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4390 1 Сингапурский доллар 1.2420 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3311 1 Турецкая лира 0.2890 1 Тайваньский доллар 0.0555 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0689 100 Японских йен 1.5634 1 Новозеландский доллар 1.0697 Золото (1 унция) 2529.0900 Серебро (1 унция) 29.4487 Платина (1 унция) 1503.3950 Палладий (1 унция) 3025.1500