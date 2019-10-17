​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 1,8829 маната, курс рубля на 0,38% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8829
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1535
|1 Аргентинское песо
|0.0291
|1 Белорусский рубль
|0.8310
|1 Бразильский реал
|0.4093
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1138
|100 Вон Республики Корея
|0.1433
|1 Чешская крона
|0.0731
|100 Чилийских песо
|0.2371
|1 Китайский юань
|0.2395
|1 Датская крона
|0.2520
|1 Грузинский лари
|0.5730
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1791
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1738
|1 Швейцарский франк
|1.7109
|1 Израильский шекель
|0.4816
|1 Канадский доллар
|1.2870
|1 Кувейтский динар
|5.5993
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.4060
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0975
|1 Египетский фунт
|0.1049
|1 Норвежская крона
|0.1854
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4390
|1 Сингапурский доллар
|1.2420
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3311
|1 Турецкая лира
|0.2890
|1 Тайваньский доллар
|0.0555
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0689
|100 Японских йен
|1.5634
|1 Новозеландский доллар
|1.0697
|Золото (1 унция)
|2529.0900
|Серебро (1 унция)
|29.4487
|Платина (1 унция)
|1503.3950
|Палладий (1 унция)
|3025.1500
Tural İbadlıАвтор новости