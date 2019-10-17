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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 1,8829 маната, курс рубля на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8829
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1535
1 Аргентинское песо 0.0291
1 Белорусский рубль 0.8310
1 Бразильский реал 0.4093
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1138
100 Вон Республики Корея 0.1433
1 Чешская крона 0.0731
100 Чилийских песо 0.2371
1 Китайский юань 0.2395
1 Датская крона 0.2520
1 Грузинский лари 0.5730
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.1791
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1738
1 Швейцарский франк 1.7109
1 Израильский шекель 0.4816
1 Канадский доллар 1.2870
1 Кувейтский динар 5.5993
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1130
1 Малазийский ринггит 0.4060
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0975
1 Египетский фунт 0.1049
1 Норвежская крона 0.1854
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4390
1 Сингапурский доллар 1.2420
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3311
1 Турецкая лира 0.2890
1 Тайваньский доллар 0.0555
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0689
100 Японских йен 1.5634
1 Новозеландский доллар 1.0697
Золото (1 унция) 2529.0900
Серебро (1 унция) 29.4487
Платина (1 унция) 1503.3950
Палладий (1 унция) 3025.1500
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