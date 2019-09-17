​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,55% - до 1,8722 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8722 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1620 1 Аргентинское песо 0.0302 1 Белорусский рубль 0.8308 1 Бразильский реал 0.4166 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1157 100 Вон Республики Корея 0.1429 1 Чешская крона 0.0724 100 Чилийских песо 0.2397 1 Китайский юань 0.2398 1 Датская крона 0.2507 1 Грузинский лари 0.5762 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0237 1 Британский фунт стерлингов 2.1110 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1761 1 Швейцарский франк 1.7140 1 Израильский шекель 0.4795 1 Канадский доллар 1.2829 1 Кувейтский динар 5.5927 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1120 1 Малазийский ринггит 0.4067 1 Мексиканское песо 0.0874 1 Молдавский лей 0.0960 1 Египетский фунт 0.1041 1 Норвежская крона 0.1898 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4323 1 Сингапурский доллар 1.2352 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3306 1 Турецкая лира 0.2967 1 Тайваньский доллар 0.0549 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0689 100 Японских йен 1.5708 1 Новозеландский доллар 1.0762 Золото (1 унция) 2546.7190 Серебро (1 унция) 30.3331 Платина (1 унция) 1595.5095 Палладий (1 унция) 2734.5520