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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,55% - до 1,8722 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8722
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1620
1 Аргентинское песо 0.0302
1 Белорусский рубль 0.8308
1 Бразильский реал 0.4166
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1157
100 Вон Республики Корея 0.1429
1 Чешская крона 0.0724
100 Чилийских песо 0.2397
1 Китайский юань 0.2398
1 Датская крона 0.2507
1 Грузинский лари 0.5762
1 Гонконгский доллар 0.2173
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1110
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1761
1 Швейцарский франк 1.7140
1 Израильский шекель 0.4795
1 Канадский доллар 1.2829
1 Кувейтский динар 5.5927
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.4067
1 Мексиканское песо 0.0874
1 Молдавский лей 0.0960
1 Египетский фунт 0.1041
1 Норвежская крона 0.1898
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4323
1 Сингапурский доллар 1.2352
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3306
1 Турецкая лира 0.2967
1 Тайваньский доллар 0.0549
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0689
100 Японских йен 1.5708
1 Новозеландский доллар 1.0762
Золото (1 унция) 2546.7190
Серебро (1 унция) 30.3331
Платина (1 унция) 1595.5095
Палладий (1 унция) 2734.5520
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