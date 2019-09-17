​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,55% - до 1,8722 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8722
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1620
|1 Аргентинское песо
|0.0302
|1 Белорусский рубль
|0.8308
|1 Бразильский реал
|0.4166
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1157
|100 Вон Республики Корея
|0.1429
|1 Чешская крона
|0.0724
|100 Чилийских песо
|0.2397
|1 Китайский юань
|0.2398
|1 Датская крона
|0.2507
|1 Грузинский лари
|0.5762
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1110
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1761
|1 Швейцарский франк
|1.7140
|1 Израильский шекель
|0.4795
|1 Канадский доллар
|1.2829
|1 Кувейтский динар
|5.5927
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.4067
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1041
|1 Норвежская крона
|0.1898
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4323
|1 Сингапурский доллар
|1.2352
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3306
|1 Турецкая лира
|0.2967
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0689
|100 Японских йен
|1.5708
|1 Новозеландский доллар
|1.0762
|Золото (1 унция)
|2546.7190
|Серебро (1 унция)
|30.3331
|Платина (1 унция)
|1595.5095
|Палладий (1 унция)
|2734.5520
Tural İbadlıАвтор новости