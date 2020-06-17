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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9161 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0244 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9161
1 Российский рубль 0.0244
1 Австралийский доллар 1.1685
1 Аргентинское песо 0.0244
1 Белорусский рубль 0.7160
1 Бразильский реал 0.3243
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0989
100 Вон Республики Корея 0.1399
1 Чешская крона 0.0720
100 Чилийских песо 0.2165
1 Китайский юань 0.2397
1 Датская крона 0.2570
1 Грузинский лари 0.5543
1 Гонконгский доллар 0.2194
1 Индийская рупия 0.0223
1 Британский фунт стерлингов 2.1349
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1812
1 Швейцарский франк 1.7894
1 Израильский шекель 0.4916
1 Канадский доллар 1.2550
1 Кувейтский динар 5.5238
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0227
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.3975
1 Мексиканское песо 0.0759
1 Молдавский лей 0.0988
1 Египетский фунт 0.1051
1 Норвежская крона 0.1771
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4290
1 Сингапурский доллар 1.2196
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3456
1 Турецкая лира 0.2487
1 Тайваньский доллар 0.0574
1 Таджикский сомони 0.1649
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5855
1 Новозеландский доллар 1.0959
Золото (1 унция) 2935.3390
Серебро (1 унция) 29.5395
Платина (1 унция) 1394.3570
Палладий (1 унция) 3270.2050
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