​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9161 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0244 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9161
|1 Российский рубль
|0.0244
|1 Австралийский доллар
|1.1685
|1 Аргентинское песо
|0.0244
|1 Белорусский рубль
|0.7160
|1 Бразильский реал
|0.3243
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0989
|100 Вон Республики Корея
|0.1399
|1 Чешская крона
|0.0720
|100 Чилийских песо
|0.2165
|1 Китайский юань
|0.2397
|1 Датская крона
|0.2570
|1 Грузинский лари
|0.5543
|1 Гонконгский доллар
|0.2194
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1349
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1812
|1 Швейцарский франк
|1.7894
|1 Израильский шекель
|0.4916
|1 Канадский доллар
|1.2550
|1 Кувейтский динар
|5.5238
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0227
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3975
|1 Мексиканское песо
|0.0759
|1 Молдавский лей
|0.0988
|1 Египетский фунт
|0.1051
|1 Норвежская крона
|0.1771
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4290
|1 Сингапурский доллар
|1.2196
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3456
|1 Турецкая лира
|0.2487
|1 Тайваньский доллар
|0.0574
|1 Таджикский сомони
|0.1649
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5855
|1 Новозеландский доллар
|1.0959
|Золото (1 унция)
|2935.3390
|Серебро (1 унция)
|29.5395
|Платина (1 унция)
|1394.3570
|Палладий (1 унция)
|3270.2050