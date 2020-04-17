​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,8479 маната, курс рубля поднялся на 2,20% - до 0,0232 маната.