​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,8479 маната, курс рубля поднялся на 2,20% - до 0,0232 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8479
|1 Российский рубль
|0.0232
|1 Австралийский доллар
|1.0820
|1 Аргентинское песо
|0.0259
|1 Белорусский рубль
|0.6931
|1 Бразильский реал
|0.3247
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0911
|100 Вон Республики Корея
|0.1396
|1 Чешская крона
|0.0683
|100 Чилийских песо
|0.1993
|1 Китайский юань
|0.2401
|1 Датская крона
|0.2477
|1 Грузинский лари
|0.5380
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0222
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1244
|100 Индонезийских рупий
|0.0110
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1701
|1 Швейцарский франк
|1.7557
|1 Израильский шекель
|0.4744
|1 Канадский доллар
|1.2123
|1 Кувейтский динар
|5.4618
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0208
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3892
|1 Мексиканское песо
|0.0717
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1641
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4081
|1 Сингапурский доллар
|1.1943
|1 Саудовский риал
|0.4526
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3202
|1 Турецкая лира
|0.2456
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5779
|1 Новозеландский доллар
|1.0232
|Золото (1 унция)
|2903.6340
|Серебро (1 унция)
|26.1401
|Платина (1 унция)
|1321.7925
|Палладий (1 унция)
|3756.3030