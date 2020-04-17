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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,8479 маната, курс рубля поднялся на 2,20% - до 0,0232 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8479
1 Российский рубль 0.0232
1 Австралийский доллар 1.0820
1 Аргентинское песо 0.0259
1 Белорусский рубль 0.6931
1 Бразильский реал 0.3247
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0911
100 Вон Республики Корея 0.1396
1 Чешская крона 0.0683
100 Чилийских песо 0.1993
1 Китайский юань 0.2401
1 Датская крона 0.2477
1 Грузинский лари 0.5380
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0222
1 Британский фунт стерлингов 2.1244
100 Индонезийских рупий 0.0110
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1701
1 Швейцарский франк 1.7557
1 Израильский шекель 0.4744
1 Канадский доллар 1.2123
1 Кувейтский динар 5.4618
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0208
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.3892
1 Мексиканское песо 0.0717
1 Молдавский лей 0.0960
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1641
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4081
1 Сингапурский доллар 1.1943
1 Саудовский риал 0.4526
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3202
1 Турецкая лира 0.2456
1 Тайваньский доллар 0.0566
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0627
100 Японских йен 1.5779
1 Новозеландский доллар 1.0232
Золото (1 унция) 2903.6340
Серебро (1 унция) 26.1401
Платина (1 унция) 1321.7925
Палладий (1 унция) 3756.3030
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