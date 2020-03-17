​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2020)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,40% - до 1,9003 маната, курс рубля упал на 1,72% - до 0,0229 маната.