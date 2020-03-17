​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,40% - до 1,9003 маната, курс рубля упал на 1,72% - до 0,0229 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9003
|1 Российский рубль
|0.0229
|1 Австралийский доллар
|1.0407
|1 Аргентинское песо
|0.0270
|1 Белорусский рубль
|0.7177
|1 Бразильский реал
|0.3399
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1029
|100 Вон Республики Корея
|0.1368
|1 Чешская крона
|0.0697
|100 Чилийских песо
|0.1989
|1 Китайский юань
|0.2430
|1 Датская крона
|0.2543
|1 Грузинский лари
|0.5557
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0832
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1746
|1 Швейцарский франк
|1.7933
|1 Израильский шекель
|0.4512
|1 Канадский доллар
|1.2164
|1 Кувейтский динар
|5.5042
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0232
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3922
|1 Мексиканское песо
|0.0755
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1666
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4266
|1 Сингапурский доллар
|1.1974
|1 Саудовский риал
|0.4524
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3437
|1 Турецкая лира
|0.2645
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1747
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0638
|100 Японских йен
|1.5949
|1 Новозеландский доллар
|1.0289
|Золото (1 унция)
|2553.8080
|Серебро (1 унция)
|21.9344
|Платина (1 унция)
|1155.6090
|Палладий (1 унция)
|2814.4860