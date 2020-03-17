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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,40% - до 1,9003 маната, курс рубля упал на 1,72% - до 0,0229 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9003
1 Российский рубль 0.0229
1 Австралийский доллар 1.0407
1 Аргентинское песо 0.0270
1 Белорусский рубль 0.7177
1 Бразильский реал 0.3399
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1029
100 Вон Республики Корея 0.1368
1 Чешская крона 0.0697
100 Чилийских песо 0.1989
1 Китайский юань 0.2430
1 Датская крона 0.2543
1 Грузинский лари 0.5557
1 Гонконгский доллар 0.2189
1 Индийская рупия 0.0230
1 Британский фунт стерлингов 2.0832
100 Индонезийских рупий 0.0113
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1746
1 Швейцарский франк 1.7933
1 Израильский шекель 0.4512
1 Канадский доллар 1.2164
1 Кувейтский динар 5.5042
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0232
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.3922
1 Мексиканское песо 0.0755
1 Молдавский лей 0.0960
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1666
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4266
1 Сингапурский доллар 1.1974
1 Саудовский риал 0.4524
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3437
1 Турецкая лира 0.2645
1 Тайваньский доллар 0.0562
1 Таджикский сомони 0.1747
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0638
100 Японских йен 1.5949
1 Новозеландский доллар 1.0289
Золото (1 унция) 2553.8080
Серебро (1 унция) 21.9344
Платина (1 унция) 1155.6090
Палладий (1 унция) 2814.4860
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