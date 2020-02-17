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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2020)
© Pexels.com

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,5% - до 1,8425 маната, курс рубля упал на 0,37%, составив 0,0267 маната.

ВалютаКурс
1 Доллар США1.7000
1 Евро1.8425
1 Российский рубль0.0267
1 Австралийский доллар1.1433
1 Аргентинское песо0.0277
1 Белорусский рубль0.7737
1 Бразильский реал0.3961
1 Дирхам ОАЭ0.4628
1 Южноафриканский рэнд0.1144
100 Вон Республики Корея0.1437
1 Чешская крона0.0740
100 Чилийских песо0.2148
1 Китайский юань0.2437
1 Датская крона0.2466
1 Грузинский лари0.5935
1 Гонконгский доллар0.2189
1 Индийская рупия0.0238
1 Британский фунт стерлингов2.2174
100 Индонезийских рупий0.0124
100 Иранских риалов0.0040
1 Шведская крона0.1750
1 Швейцарский франк1.7305
1 Израильский шекель0.4957
1 Канадский доллар1.2842
1 Кувейтский динар5.5774
1 Казахстанский тенге0.0045
1 Киргизский сом0.0242
100 Ливанских фунтов0.1124
1 Малазийский ринггит0.4107
1 Мексиканское песо0.0917
1 Молдавский лей0.0965
1 Египетский фунт0.1083
1 Норвежская крона0.1840
100 Узбекских сум0.0178
1 Польский злотый0.4336
1 Сингапурский доллар1.2232
1 Саудовский риал0.4532
1 СДР (спец. права заимствования)2.3248
1 Турецкая лира0.2809
1 Тайваньский доллар0.0567
1 Таджикский сомони0.1753
1 Новый туркменский манат0.4857
1 Украинская гривна0.0696
100 Японских йен1.5478
1 Новозеландский доллар1.0930
Золото (1 унция)2691.2360
Серебро (1 унция)30.3679
Платина (1 унция)1648.5580
Палладий (1 унция)4156.0155
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