Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2020)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,5% - до 1,8425 маната, курс рубля упал на 0,37%, составив 0,0267 маната.