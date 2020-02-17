Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2020)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,5% - до 1,8425 маната, курс рубля упал на 0,37%, составив 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8425
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1433
|1 Аргентинское песо
|0.0277
|1 Белорусский рубль
|0.7737
|1 Бразильский реал
|0.3961
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1144
|100 Вон Республики Корея
|0.1437
|1 Чешская крона
|0.0740
|100 Чилийских песо
|0.2148
|1 Китайский юань
|0.2437
|1 Датская крона
|0.2466
|1 Грузинский лари
|0.5935
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2174
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1750
|1 Швейцарский франк
|1.7305
|1 Израильский шекель
|0.4957
|1 Канадский доллар
|1.2842
|1 Кувейтский динар
|5.5774
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4107
|1 Мексиканское песо
|0.0917
|1 Молдавский лей
|0.0965
|1 Египетский фунт
|0.1083
|1 Норвежская крона
|0.1840
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4336
|1 Сингапурский доллар
|1.2232
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3248
|1 Турецкая лира
|0.2809
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0696
|100 Японских йен
|1.5478
|1 Новозеландский доллар
|1.0930
|Золото (1 унция)
|2691.2360
|Серебро (1 унция)
|30.3679
|Платина (1 унция)
|1648.5580
|Палладий (1 унция)
|4156.0155