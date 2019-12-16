​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,34% - до 1,8926 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0271 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8926
|1 Российский рубль
|0.0271
|1 Австралийский доллар
|1.1682
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8096
|1 Бразильский реал
|0.4138
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1171
|100 Вон Республики Корея
|0.1450
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2226
|1 Китайский юань
|0.2429
|1 Датская крона
|0.2533
|1 Грузинский лари
|0.5958
|1 Гонконгский доллар
|0.2182
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2757
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1813
|1 Швейцарский франк
|1.7275
|1 Израильский шекель
|0.4881
|1 Канадский доллар
|1.2906
|1 Кувейтский динар
|5.6050
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1119
|1 Малазийский ринггит
|0.4106
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0983
|1 Египетский фунт
|0.1055
|1 Норвежская крона
|0.1884
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4422
|1 Сингапурский доллар
|1.2547
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3530
|1 Турецкая лира
|0.2924
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0725
|100 Японских йен
|1.5541
|1 Новозеландский доллар
|1.1209
|Золото (1 унция)
|2507.7890
|Серебро (1 унция)
|28.8487
|Платина (1 унция)
|1584.7400
|Палладий (1 унция)
|3303.1850
Kənan SadıqovАвтор новости