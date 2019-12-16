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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,34% - до 1,8926 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0271 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8926
1 Российский рубль 0.0271
1 Австралийский доллар 1.1682
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8096
1 Бразильский реал 0.4138
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1171
100 Вон Республики Корея 0.1450
1 Чешская крона 0.0743
100 Чилийских песо 0.2226
1 Китайский юань 0.2429
1 Датская крона 0.2533
1 Грузинский лари 0.5958
1 Гонконгский доллар 0.2182
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2757
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1813
1 Швейцарский франк 1.7275
1 Израильский шекель 0.4881
1 Канадский доллар 1.2906
1 Кувейтский динар 5.6050
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0235
100 Ливанских фунтов 0.1119
1 Малазийский ринггит 0.4106
1 Мексиканское песо 0.0892
1 Молдавский лей 0.0983
1 Египетский фунт 0.1055
1 Норвежская крона 0.1884
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4422
1 Сингапурский доллар 1.2547
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3530
1 Турецкая лира 0.2924
1 Тайваньский доллар 0.0563
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0725
100 Японских йен 1.5541
1 Новозеландский доллар 1.1209
Золото (1 унция) 2507.7890
Серебро (1 унция) 28.8487
Платина (1 унция) 1584.7400
Палладий (1 унция) 3303.1850
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