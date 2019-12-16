​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,34% - до 1,8926 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0271 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8926 1 Российский рубль 0.0271 1 Австралийский доллар 1.1682 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8096 1 Бразильский реал 0.4138 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1171 100 Вон Республики Корея 0.1450 1 Чешская крона 0.0743 100 Чилийских песо 0.2226 1 Китайский юань 0.2429 1 Датская крона 0.2533 1 Грузинский лари 0.5958 1 Гонконгский доллар 0.2182 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2757 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1813 1 Швейцарский франк 1.7275 1 Израильский шекель 0.4881 1 Канадский доллар 1.2906 1 Кувейтский динар 5.6050 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1119 1 Малазийский ринггит 0.4106 1 Мексиканское песо 0.0892 1 Молдавский лей 0.0983 1 Египетский фунт 0.1055 1 Норвежская крона 0.1884 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4422 1 Сингапурский доллар 1.2547 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3530 1 Турецкая лира 0.2924 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0725 100 Японских йен 1.5541 1 Новозеландский доллар 1.1209 Золото (1 унция) 2507.7890 Серебро (1 унция) 28.8487 Платина (1 унция) 1584.7400 Палладий (1 унция) 3303.1850