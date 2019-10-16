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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2019)​

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8751 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8751
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1445
1 Аргентинское песо 0.0292
1 Белорусский рубль 0.8286
1 Бразильский реал 0.4067
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1139
100 Вон Республики Корея 0.1431
1 Чешская крона 0.0727
100 Чилийских песо 0.2373
1 Китайский юань 0.2395
1 Датская крона 0.2510
1 Грузинский лари 0.5731
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1685
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1732
1 Швейцарский франк 1.7040
1 Израильский шекель 0.4825
1 Канадский доллар 1.2870
1 Кувейтский динар 5.5979
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4053
1 Мексиканское песо 0.0883
1 Молдавский лей 0.0973
1 Египетский фунт 0.1049
1 Норвежская крона 0.1859
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4367
1 Сингапурский доллар 1.2390
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3302
1 Турецкая лира 0.2870
1 Тайваньский доллар 0.0554
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0686
100 Японских йен 1.5646
1 Новозеландский доллар 1.0660
Золото (1 унция) 2523.2675
Серебро (1 унция) 29.6705
Платина (1 унция) 1509.1070
Палладий (1 унция) 2953.9795
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