​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2019)​

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8751 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8751
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1445
|1 Аргентинское песо
|0.0292
|1 Белорусский рубль
|0.8286
|1 Бразильский реал
|0.4067
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1139
|100 Вон Республики Корея
|0.1431
|1 Чешская крона
|0.0727
|100 Чилийских песо
|0.2373
|1 Китайский юань
|0.2395
|1 Датская крона
|0.2510
|1 Грузинский лари
|0.5731
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1685
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1732
|1 Швейцарский франк
|1.7040
|1 Израильский шекель
|0.4825
|1 Канадский доллар
|1.2870
|1 Кувейтский динар
|5.5979
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4053
|1 Мексиканское песо
|0.0883
|1 Молдавский лей
|0.0973
|1 Египетский фунт
|0.1049
|1 Норвежская крона
|0.1859
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4367
|1 Сингапурский доллар
|1.2390
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3302
|1 Турецкая лира
|0.2870
|1 Тайваньский доллар
|0.0554
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0686
|100 Японских йен
|1.5646
|1 Новозеландский доллар
|1.0660
|Золото (1 унция)
|2523.2675
|Серебро (1 унция)
|29.6705
|Платина (1 унция)
|1509.1070
|Палладий (1 унция)
|2953.9795
Tural İbadlıАвтор новости