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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8825 маната, курс рубля – на 1,14% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8825
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1691
1 Аргентинское песо 0.0303
1 Белорусский рубль 0.8295
1 Бразильский реал 0.4160
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1161
100 Вон Республики Корея 0.1436
1 Чешская крона 0.0728
100 Чилийских песо 0.2404
1 Китайский юань 0.2404
1 Датская крона 0.2521
1 Грузинский лари 0.5737
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.1197
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1768
1 Швейцарский франк 1.7200
1 Израильский шекель 0.4815
1 Канадский доллар 1.2849
1 Кувейтский динар 5.5941
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4081
1 Мексиканское песо 0.0875
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1036
1 Норвежская крона 0.1902
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4349
1 Сингапурский доллар 1.2378
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3344
1 Турецкая лира 0.2964
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0686
100 Японских йен 1.5767
1 Новозеландский доллар 1.0855
Золото (1 унция) 2557.3185
Серебро (1 унция) 30.4011
Платина (1 унция) 1620.7800
Палладий (1 унция) 2743.4175
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