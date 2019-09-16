Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8825 маната, курс рубля – на 1,14% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8825 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1691 1 Аргентинское песо 0.0303 1 Белорусский рубль 0.8295 1 Бразильский реал 0.4160 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1161 100 Вон Республики Корея 0.1436 1 Чешская крона 0.0728 100 Чилийских песо 0.2404 1 Китайский юань 0.2404 1 Датская крона 0.2521 1 Грузинский лари 0.5737 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.1197 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1768 1 Швейцарский франк 1.7200 1 Израильский шекель 0.4815 1 Канадский доллар 1.2849 1 Кувейтский динар 5.5941 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4081 1 Мексиканское песо 0.0875 1 Молдавский лей 0.0959 1 Египетский фунт 0.1036 1 Норвежская крона 0.1902 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4349 1 Сингапурский доллар 1.2378 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3344 1 Турецкая лира 0.2964 1 Тайваньский доллар 0.0550 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0686 100 Японских йен 1.5767 1 Новозеландский доллар 1.0855 Золото (1 унция) 2557.3185 Серебро (1 унция) 30.4011 Платина (1 унция) 1620.7800 Палладий (1 унция) 2743.4175