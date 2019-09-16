Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8825 маната, курс рубля – на 1,14% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8825
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1691
|1 Аргентинское песо
|0.0303
|1 Белорусский рубль
|0.8295
|1 Бразильский реал
|0.4160
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1161
|100 Вон Республики Корея
|0.1436
|1 Чешская крона
|0.0728
|100 Чилийских песо
|0.2404
|1 Китайский юань
|0.2404
|1 Датская крона
|0.2521
|1 Грузинский лари
|0.5737
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1197
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1768
|1 Швейцарский франк
|1.7200
|1 Израильский шекель
|0.4815
|1 Канадский доллар
|1.2849
|1 Кувейтский динар
|5.5941
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4081
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.1036
|1 Норвежская крона
|0.1902
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4349
|1 Сингапурский доллар
|1.2378
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3344
|1 Турецкая лира
|0.2964
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0686
|100 Японских йен
|1.5767
|1 Новозеландский доллар
|1.0855
|Золото (1 унция)
|2557.3185
|Серебро (1 унция)
|30.4011
|Платина (1 унция)
|1620.7800
|Палладий (1 унция)
|2743.4175
Economic DepartmentАвтор новости