​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,9142 маната, курс рубля повысился на 0,74% - до 0,0271 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9142
|1 Российский рубль
|0.0271
|1 Австралийский доллар
|1.1965
|1 Аргентинское песо
|0.0401
|1 Белорусский рубль
|0.8381
|1 Бразильский реал
|0.4525
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1223
|100 Вон Республики Корея
|0.1444
|1 Чешская крона
|0.0748
|100 Чилийских песо
|0.2497
|1 Китайский юань
|0.2473
|1 Датская крона
|0.2564
|1 Грузинский лари
|0.5981
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1277
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1818
|1 Швейцарский франк
|1.7255
|1 Израильский шекель
|0.4790
|1 Канадский доллар
|1.3025
|1 Кувейтский динар
|5.5849
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4137
|1 Мексиканское песо
|0.0896
|1 Молдавский лей
|0.0961
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1991
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4492
|1 Сингапурский доллар
|1.2532
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3541
|1 Турецкая лира
|0.2974
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0658
|100 Японских йен
|1.5744
|1 Новозеландский доллар
|1.1447
|Золото (1 унция)
|2404.2930
|Серебро (1 унция)
|26.0885
|Платина (1 унция)
|1431.0770
|Палладий (1 унция)
|2660.0920
Vüsal NəbiyevАвтор новости