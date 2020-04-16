​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,91% - до 1,8488 маната, курс рубля – на 2,58% - до 0,0227 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8488
|1 Российский рубль
|0.0227
|1 Австралийский доллар
|1.0674
|1 Аргентинское песо
|0.0259
|1 Белорусский рубль
|0.6929
|1 Бразильский реал
|0.3245
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0909
|100 Вон Республики Корея
|0.1385
|1 Чешская крона
|0.0684
|100 Чилийских песо
|0.1991
|1 Китайский юань
|0.2400
|1 Датская крона
|0.2477
|1 Грузинский лари
|0.5412
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0221
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1208
|100 Индонезийских рупий
|0.0108
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1688
|1 Швейцарский франк
|1.7570
|1 Израильский шекель
|0.4716
|1 Канадский доллар
|1.2039
|1 Кувейтский динар
|5.4569
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0209
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.3885
|1 Мексиканское песо
|0.0697
|1 Молдавский лей
|0.0963
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1610
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4076
|1 Сингапурский доллар
|1.1891
|1 Саудовский риал
|0.4520
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3232
|1 Турецкая лира
|0.2458
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0623
|100 Японских йен
|1.5749
|1 Новозеландский доллар
|1.0125
|Золото (1 унция)
|2916.1120
|Серебро (1 унция)
|26.1413
|Платина (1 унция)
|1330.8025
|Палладий (1 унция)
|3776.5670