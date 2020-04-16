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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,91% - до 1,8488 маната, курс рубля – на 2,58% - до 0,0227 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8488
1 Российский рубль 0.0227
1 Австралийский доллар 1.0674
1 Аргентинское песо 0.0259
1 Белорусский рубль 0.6929
1 Бразильский реал 0.3245
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0909
100 Вон Республики Корея 0.1385
1 Чешская крона 0.0684
100 Чилийских песо 0.1991
1 Китайский юань 0.2400
1 Датская крона 0.2477
1 Грузинский лари 0.5412
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0221
1 Британский фунт стерлингов 2.1208
100 Индонезийских рупий 0.0108
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1688
1 Швейцарский франк 1.7570
1 Израильский шекель 0.4716
1 Канадский доллар 1.2039
1 Кувейтский динар 5.4569
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0209
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.3885
1 Мексиканское песо 0.0697
1 Молдавский лей 0.0963
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1610
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4076
1 Сингапурский доллар 1.1891
1 Саудовский риал 0.4520
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3232
1 Турецкая лира 0.2458
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0623
100 Японских йен 1.5749
1 Новозеландский доллар 1.0125
Золото (1 унция) 2916.1120
Серебро (1 унция) 26.1413
Платина (1 унция) 1330.8025
Палладий (1 унция) 3776.5670
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