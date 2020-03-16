​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,77% - до 1,8927 маната, курс рубля повысился на 1,75% - до 0,0233 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8927
|1 Российский рубль
|0.0233
|1 Австралийский доллар
|1.0498
|1 Аргентинское песо
|0.0270
|1 Белорусский рубль
|0.7302
|1 Бразильский реал
|0.3512
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1042
|100 Вон Республики Корея
|0.1392
|1 Чешская крона
|0.0720
|100 Чилийских песо
|0.2030
|1 Китайский юань
|0.2429
|1 Датская крона
|0.2533
|1 Грузинский лари
|0.5601
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0974
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1748
|1 Швейцарский франк
|1.7917
|1 Израильский шекель
|0.4638
|1 Канадский доллар
|1.2264
|1 Кувейтский динар
|5.5087
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1119
|1 Малазийский ринггит
|0.3951
|1 Мексиканское песо
|0.0771
|1 Молдавский лей
|0.0965
|1 Египетский фунт
|0.1083
|1 Норвежская крона
|0.1671
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4319
|1 Сингапурский доллар
|1.1981
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3429
|1 Турецкая лира
|0.2691
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1749
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0666
|100 Японских йен
|1.5919
|1 Новозеландский доллар
|1.0293
|Золото (1 унция)
|2627.5880
|Серебро (1 унция)
|24.9950
|Платина (1 унция)
|1304.8860
|Палладий (1 унция)
|3041.0535