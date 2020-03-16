​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,77% - до 1,8927 маната, курс рубля повысился на 1,75% - до 0,0233 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8927 1 Российский рубль 0.0233 1 Австралийский доллар 1.0498 1 Аргентинское песо 0.0270 1 Белорусский рубль 0.7302 1 Бразильский реал 0.3512 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1042 100 Вон Республики Корея 0.1392 1 Чешская крона 0.0720 100 Чилийских песо 0.2030 1 Китайский юань 0.2429 1 Датская крона 0.2533 1 Грузинский лари 0.5601 1 Гонконгский доллар 0.2189 1 Индийская рупия 0.0229 1 Британский фунт стерлингов 2.0974 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1748 1 Швейцарский франк 1.7917 1 Израильский шекель 0.4638 1 Канадский доллар 1.2264 1 Кувейтский динар 5.5087 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1119 1 Малазийский ринггит 0.3951 1 Мексиканское песо 0.0771 1 Молдавский лей 0.0965 1 Египетский фунт 0.1083 1 Норвежская крона 0.1671 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4319 1 Сингапурский доллар 1.1981 1 Саудовский риал 0.4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3429 1 Турецкая лира 0.2691 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1749 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0666 100 Японских йен 1.5919 1 Новозеландский доллар 1.0293 Золото (1 унция) 2627.5880 Серебро (1 унция) 24.9950 Платина (1 унция) 1304.8860 Палладий (1 унция) 3041.0535