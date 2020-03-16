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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,77% - до 1,8927 маната, курс рубля повысился на 1,75% - до 0,0233 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8927
1 Российский рубль 0.0233
1 Австралийский доллар 1.0498
1 Аргентинское песо 0.0270
1 Белорусский рубль 0.7302
1 Бразильский реал 0.3512
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1042
100 Вон Республики Корея 0.1392
1 Чешская крона 0.0720
100 Чилийских песо 0.2030
1 Китайский юань 0.2429
1 Датская крона 0.2533
1 Грузинский лари 0.5601
1 Гонконгский доллар 0.2189
1 Индийская рупия 0.0229
1 Британский фунт стерлингов 2.0974
100 Индонезийских рупий 0.0114
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1748
1 Швейцарский франк 1.7917
1 Израильский шекель 0.4638
1 Канадский доллар 1.2264
1 Кувейтский динар 5.5087
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0233
100 Ливанских фунтов 0.1119
1 Малазийский ринггит 0.3951
1 Мексиканское песо 0.0771
1 Молдавский лей 0.0965
1 Египетский фунт 0.1083
1 Норвежская крона 0.1671
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4319
1 Сингапурский доллар 1.1981
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3429
1 Турецкая лира 0.2691
1 Тайваньский доллар 0.0564
1 Таджикский сомони 0.1749
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0666
100 Японских йен 1.5919
1 Новозеландский доллар 1.0293
Золото (1 унция) 2627.5880
Серебро (1 унция) 24.9950
Платина (1 унция) 1304.8860
Палладий (1 унция) 3041.0535
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