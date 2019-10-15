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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,8748 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8748
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1513
1 Аргентинское песо 0.0293
1 Белорусский рубль 0.8391
1 Бразильский реал 0.4119
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1147
100 Вон Республики Корея 0.1436
1 Чешская крона 0.0726
100 Чилийских песо 0.2386
1 Китайский юань 0.2403
1 Датская крона 0.2510
1 Грузинский лари 0.5727
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.1477
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1730
1 Швейцарский франк 1.7055
1 Израильский шекель 0.4840
1 Канадский доллар 1.2847
1 Кувейтский динар 5.5956
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4058
1 Мексиканское песо 0.0882
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1048
1 Норвежская крона 0.1866
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4364
1 Сингапурский доллар 1.2414
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3302
1 Турецкая лира 0.2873
1 Тайваньский доллар 0.0556
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0692
100 Японских йен 1.5691
1 Новозеландский доллар 1.0706
Золото (1 унция) 2539.8255
Серебро (1 унция) 30.1002
Платина (1 унция) 1518.9075
Палладий (1 унция) 2911.8705
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