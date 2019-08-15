Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,18% - до 1,8958 маната, курс рубля понизился на 1,53%, составив 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8958
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.1531
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8324
|1 Бразильский реал
|0.4196
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1106
|100 Вон Республики Корея
|0.1399
|1 Чешская крона
|0.0733
|100 Чилийских песо
|0.2390
|1 Китайский юань
|0.2419
|1 Датская крона
|0.2541
|1 Грузинский лари
|0.5839
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0497
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1769
|1 Швейцарский франк
|1.7464
|1 Израильский шекель
|0.4832
|1 Канадский доллар
|1.2779
|1 Кувейтский динар
|5.5871
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4054
|1 Мексиканское песо
|0.0865
|1 Молдавский лей
|0.0972
|1 Египетский фунт
|0.1024
|1 Норвежская крона
|0.1896
|100 Узбекских сум
|0.0192
|1 Польский злотый
|0.4342
|1 Сингапурский доллар
|1.2246
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3384
|1 Турецкая лира
|0.3044
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0671
|100 Японских йен
|1.6052
|1 Новозеландский доллар
|1.0954
|Золото (1 унция)
|2585.6065
|Серебро (1 унция)
|29.4591
|Платина (1 унция)
|1438.8545
|Палладий (1 унция)
|2440.8600
Tural İbadlıАвтор новости