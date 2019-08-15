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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,18% - до 1,8958 маната, курс рубля понизился на 1,53%, составив 0,0258 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8958
1 Российский рубль 0.0258
1 Австралийский доллар 1.1531
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8324
1 Бразильский реал 0.4196
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1106
100 Вон Республики Корея 0.1399
1 Чешская крона 0.0733
100 Чилийских песо 0.2390
1 Китайский юань 0.2419
1 Датская крона 0.2541
1 Грузинский лари 0.5839
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.0497
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1769
1 Швейцарский франк 1.7464
1 Израильский шекель 0.4832
1 Канадский доллар 1.2779
1 Кувейтский динар 5.5871
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4054
1 Мексиканское песо 0.0865
1 Молдавский лей 0.0972
1 Египетский фунт 0.1024
1 Норвежская крона 0.1896
100 Узбекских сум 0.0192
1 Польский злотый 0.4342
1 Сингапурский доллар 1.2246
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3384
1 Турецкая лира 0.3044
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0671
100 Японских йен 1.6052
1 Новозеландский доллар 1.0954
Золото (1 унция) 2585.6065
Серебро (1 унция) 29.4591
Платина (1 унция) 1438.8545
Палладий (1 унция) 2440.8600
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