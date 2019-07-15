Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату сохранился на уровне 1,9162 маната, курс рубля упал на 0,37%, составив 0,0269 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9162 1 Российский рубль 0.0269 1 Австралийский доллар 1.1954 1 Аргентинское песо 0.0409 1 Белорусский рубль 0.8347 1 Бразильский реал 0.4548 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1218 100 Вон Республики Корея 0.1442 1 Чешская крона 0.0749 100 Чилийских песо 0.2502 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2566 1 Грузинский лари 0.5985 1 Гонконгский доллар 0.2171 1 Индийская рупия 0.0248 1 Британский фунт стерлингов 2.1363 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1815 1 Швейцарский франк 1.7269 1 Израильский шекель 0.4786 1 Канадский доллар 1.3048 1 Кувейтский динар 5.5859 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4140 1 Мексиканское песо 0.0896 1 Молдавский лей 0.0959 1 Египетский фунт 0.1023 1 Норвежская крона 0.1992 100 Узбекских сум 0.0198 1 Польский злотый 0.4489 1 Сингапурский доллар 1.2533 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3515 1 Турецкая лира 0.2968 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0658 100 Японских йен 1.5736 1 Новозеландский доллар 1.1423 Золото (1 унция) 2399.6180 Серебро (1 унция) 25.8483 Платина (1 унция) 1416.4400 Палладий (1 унция) 2646.2880