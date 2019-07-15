 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату сохранился на уровне 1,9162 маната, курс рубля упал на 0,37%, составив 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9162
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1954
1 Аргентинское песо 0.0409
1 Белорусский рубль 0.8347
1 Бразильский реал 0.4548
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1218
100 Вон Республики Корея 0.1442
1 Чешская крона 0.0749
100 Чилийских песо 0.2502
1 Китайский юань 0.2473
1 Датская крона 0.2566
1 Грузинский лари 0.5985
1 Гонконгский доллар 0.2171
1 Индийская рупия 0.0248
1 Британский фунт стерлингов 2.1363
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1815
1 Швейцарский франк 1.7269
1 Израильский шекель 0.4786
1 Канадский доллар 1.3048
1 Кувейтский динар 5.5859
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4140
1 Мексиканское песо 0.0896
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1992
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4489
1 Сингапурский доллар 1.2533
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3515
1 Турецкая лира 0.2968
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0658
100 Японских йен 1.5736
1 Новозеландский доллар 1.1423
Золото (1 унция) 2399.6180
Серебро (1 унция) 25.8483
Платина (1 унция) 1416.4400
Палладий (1 унция) 2646.2880

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!