Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату сохранился на уровне 1,9162 маната, курс рубля упал на 0,37%, составив 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9162
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1954
|1 Аргентинское песо
|0.0409
|1 Белорусский рубль
|0.8347
|1 Бразильский реал
|0.4548
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1218
|100 Вон Республики Корея
|0.1442
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2502
|1 Китайский юань
|0.2473
|1 Датская крона
|0.2566
|1 Грузинский лари
|0.5985
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1363
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1815
|1 Швейцарский франк
|1.7269
|1 Израильский шекель
|0.4786
|1 Канадский доллар
|1.3048
|1 Кувейтский динар
|5.5859
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4140
|1 Мексиканское песо
|0.0896
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1992
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4489
|1 Сингапурский доллар
|1.2533
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3515
|1 Турецкая лира
|0.2968
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0658
|100 Японских йен
|1.5736
|1 Новозеландский доллар
|1.1423
|Золото (1 унция)
|2399.6180
|Серебро (1 унция)
|25.8483
|Платина (1 унция)
|1416.4400
|Палладий (1 унция)
|2646.2880
Tural İbadlıАвтор новости