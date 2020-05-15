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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8369 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0231 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8369
1 Российский рубль 0.0231
1 Австралийский доллар 1.0983
1 Аргентинское песо 0.0251
1 Белорусский рубль 0.6929
1 Бразильский реал 0.2924
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0921
100 Вон Республики Корея 0.1383
1 Чешская крона 0.0665
100 Чилийских песо 0.2070
1 Китайский юань 0.2394
1 Датская крона 0.2464
1 Грузинский лари 0.5302
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.0770
100 Индонезийских рупий 0.0114
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1734
1 Швейцарский франк 1.7467
1 Израильский шекель 0.4800
1 Канадский доллар 1.2108
1 Кувейтский динар 5.4954
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0221
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.3912
1 Мексиканское песо 0.0712
1 Молдавский лей 0.0953
1 Египетский фунт 0.1080
1 Норвежская крона 0.1676
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4029
1 Сингапурский доллар 1.1937
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3098
1 Турецкая лира 0.2462
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1657
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0637
100 Японских йен 1.5856
1 Новозеландский доллар 1.0194
Золото (1 унция) 2942.6405
Серебро (1 унция) 27.2595
Платина (1 унция) 1310.6405
Палладий (1 унция) 3134.6300
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