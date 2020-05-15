​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8369 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0231 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8369
|1 Российский рубль
|0.0231
|1 Австралийский доллар
|1.0983
|1 Аргентинское песо
|0.0251
|1 Белорусский рубль
|0.6929
|1 Бразильский реал
|0.2924
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0921
|100 Вон Республики Корея
|0.1383
|1 Чешская крона
|0.0665
|100 Чилийских песо
|0.2070
|1 Китайский юань
|0.2394
|1 Датская крона
|0.2464
|1 Грузинский лари
|0.5302
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0770
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1734
|1 Швейцарский франк
|1.7467
|1 Израильский шекель
|0.4800
|1 Канадский доллар
|1.2108
|1 Кувейтский динар
|5.4954
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0221
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.3912
|1 Мексиканское песо
|0.0712
|1 Молдавский лей
|0.0953
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1676
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4029
|1 Сингапурский доллар
|1.1937
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3098
|1 Турецкая лира
|0.2462
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1657
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5856
|1 Новозеландский доллар
|1.0194
|Золото (1 унция)
|2942.6405
|Серебро (1 унция)
|27.2595
|Платина (1 унция)
|1310.6405
|Палладий (1 унция)
|3134.6300