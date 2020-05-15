​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2020)

© Report https://report.az/storage/news/f6bffac29dca44486877cca4a83cf6b6/f931f478-da3a-40ee-ab46-178da78d3021_292.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8369 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0231 маната.