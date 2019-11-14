Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,8701 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8701
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1556
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8279
|1 Бразильский реал
|0.4070
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1138
|100 Вон Республики Корея
|0.1452
|1 Чешская крона
|0.0731
|100 Чилийских песо
|0.2138
|1 Китайский юань
|0.2421
|1 Датская крона
|0.2503
|1 Грузинский лари
|0.5754
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1822
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1744
|1 Швейцарский франк
|1.7171
|1 Израильский шекель
|0.4864
|1 Канадский доллар
|1.2821
|1 Кувейтский динар
|5.5957
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4089
|1 Мексиканское песо
|0.0877
|1 Молдавский лей
|0.0968
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1847
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4357
|1 Сингапурский доллар
|1.2469
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3335
|1 Турецкая лира
|0.2948
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0700
|100 Японских йен
|1.5639
|1 Новозеландский доллар
|1.0867
|Золото (1 унция)
|2490.3470
|Серебро (1 унция)
|28.8650
|Платина (1 унция)
|1486.6925
|Палладий (1 унция)
|2923.3710
Kənan SadıqovАвтор новости