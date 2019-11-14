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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,8701 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8701
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1556
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8279
1 Бразильский реал 0.4070
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1138
100 Вон Республики Корея 0.1452
1 Чешская крона 0.0731
100 Чилийских песо 0.2138
1 Китайский юань 0.2421
1 Датская крона 0.2503
1 Грузинский лари 0.5754
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0236
1 Британский фунт стерлингов 2.1822
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1744
1 Швейцарский франк 1.7171
1 Израильский шекель 0.4864
1 Канадский доллар 1.2821
1 Кувейтский динар 5.5957
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4089
1 Мексиканское песо 0.0877
1 Молдавский лей 0.0968
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1847
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4357
1 Сингапурский доллар 1.2469
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3335
1 Турецкая лира 0.2948
1 Тайваньский доллар 0.0556
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0700
100 Японских йен 1.5639
1 Новозеландский доллар 1.0867
Золото (1 унция) 2490.3470
Серебро (1 унция) 28.8650
Платина (1 унция) 1486.6925
Палладий (1 унция) 2923.3710
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