Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 1,8752 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8752 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1537 1 Аргентинское песо 0.0293 1 Белорусский рубль 0.8311 1 Бразильский реал 0.4128 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1153 100 Вон Республики Корея 0.1437 1 Чешская крона 0.0726 100 Чилийских песо 0.2394 1 Китайский юань 0.2410 1 Датская крона 0.2511 1 Грузинский лари 0.5727 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.1433 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1733 1 Швейцарский франк 1.7072 1 Израильский шекель 0.4854 1 Канадский доллар 1.2870 1 Кувейтский динар 5.5963 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4067 1 Мексиканское песо 0.0880 1 Молдавский лей 0.0970 1 Египетский фунт 0.1044 1 Норвежская крона 0.1872 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4355 1 Сингапурский доллар 1.2423 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3299 1 Турецкая лира 0.2883 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0692 100 Японских йен 1.5696 1 Новозеландский доллар 1.0733 Золото (1 унция) 2528.1125 Серебро (1 унция) 29.8699 Платина (1 унция) 1516.5360 Палладий (1 унция) 2890.4250