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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 1,8752 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8752
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1537
1 Аргентинское песо 0.0293
1 Белорусский рубль 0.8311
1 Бразильский реал 0.4128
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1153
100 Вон Республики Корея 0.1437
1 Чешская крона 0.0726
100 Чилийских песо 0.2394
1 Китайский юань 0.2410
1 Датская крона 0.2511
1 Грузинский лари 0.5727
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1433
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1733
1 Швейцарский франк 1.7072
1 Израильский шекель 0.4854
1 Канадский доллар 1.2870
1 Кувейтский динар 5.5963
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4067
1 Мексиканское песо 0.0880
1 Молдавский лей 0.0970
1 Египетский фунт 0.1044
1 Норвежская крона 0.1872
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4355
1 Сингапурский доллар 1.2423
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3299
1 Турецкая лира 0.2883
1 Тайваньский доллар 0.0556
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0692
100 Японских йен 1.5696
1 Новозеландский доллар 1.0733
Золото (1 унция) 2528.1125
Серебро (1 унция) 29.8699
Платина (1 унция) 1516.5360
Палладий (1 унция) 2890.4250
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