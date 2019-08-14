Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,21% - до 1,8992 маната, курс рубля вырос на 0,38%, составив 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8992
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.1547
|1 Аргентинское песо
|0.0305
|1 Белорусский рубль
|0.8338
|1 Бразильский реал
|0.4285
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1124
|100 Вон Республики Корея
|0.1402
|1 Чешская крона
|0.0735
|100 Чилийских песо
|0.2411
|1 Китайский юань
|0.2423
|1 Датская крона
|0.2545
|1 Грузинский лари
|0.5833
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0497
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1782
|1 Швейцарский франк
|1.7405
|1 Израильский шекель
|0.4875
|1 Канадский доллар
|1.2857
|1 Кувейтский динар
|5.5906
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.4065
|1 Мексиканское песо
|0.0876
|1 Молдавский лей
|0.0972
|1 Египетский фунт
|0.1025
|1 Норвежская крона
|0.1915
|100 Узбекских сум
|0.0196
|1 Польский злотый
|0.4383
|1 Сингапурский доллар
|1.2277
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3404
|1 Турецкая лира
|0.3047
|1 Тайваньский доллар
|0.0544
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0676
|100 Японских йен
|1.5953
|1 Новозеландский доллар
|1.0983
|Золото (1 унция)
|2546.2940
|Серебро (1 унция)
|28.7691
|Платина (1 унция)
|1447.1250
|Палладий (1 унция)
|2462.1695
Tural İbadlıАвтор новости