Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,21% - до 1,8992 маната, курс рубля вырос на 0,38%, составив 0,0262 маната.