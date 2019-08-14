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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,21% - до 1,8992 маната, курс рубля вырос на 0,38%, составив 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8992
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1547
1 Аргентинское песо 0.0305
1 Белорусский рубль 0.8338
1 Бразильский реал 0.4285
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1124
100 Вон Республики Корея 0.1402
1 Чешская крона 0.0735
100 Чилийских песо 0.2411
1 Китайский юань 0.2423
1 Датская крона 0.2545
1 Грузинский лари 0.5833
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.0497
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1782
1 Швейцарский франк 1.7405
1 Израильский шекель 0.4875
1 Канадский доллар 1.2857
1 Кувейтский динар 5.5906
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.4065
1 Мексиканское песо 0.0876
1 Молдавский лей 0.0972
1 Египетский фунт 0.1025
1 Норвежская крона 0.1915
100 Узбекских сум 0.0196
1 Польский злотый 0.4383
1 Сингапурский доллар 1.2277
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3404
1 Турецкая лира 0.3047
1 Тайваньский доллар 0.0544
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0676
100 Японских йен 1.5953
1 Новозеландский доллар 1.0983
Золото (1 унция) 2546.2940
Серебро (1 унция) 28.7691
Платина (1 унция) 1447.1250
Палладий (1 унция) 2462.1695
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