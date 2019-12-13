​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,8991 маната, курс рубля - на 0,74% - до 0,0271 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8991
|1 Российский рубль
|0.0271
|1 Австралийский доллар
|1.1772
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8058
|1 Бразильский реал
|0.4156
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1177
|100 Вон Республики Корея
|0.1454
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2209
|1 Китайский юань
|0.2437
|1 Датская крона
|0.2542
|1 Грузинский лари
|0.6000
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2877
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1819
|1 Швейцарский франк
|1.7255
|1 Израильский шекель
|0.4888
|1 Канадский доллар
|1.2913
|1 Кувейтский динар
|5.6023
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4106
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.0982
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1882
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4430
|1 Сингапурский доллар
|1.2576
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3468
|1 Турецкая лира
|0.2940
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0723
|100 Японских йен
|1.5509
|1 Новозеландский доллар
|1.1243
|Золото (1 унция)
|2494.5375
|Серебро (1 унция)
|28.7262
|Платина (1 унция)
|1584.2215
|Палладий (1 унция)
|3336.8875
Kənan SadıqovАвтор новости