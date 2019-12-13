​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,8991 маната, курс рубля - на 0,74% - до 0,0271 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8991 1 Российский рубль 0.0271 1 Австралийский доллар 1.1772 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8058 1 Бразильский реал 0.4156 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1177 100 Вон Республики Корея 0.1454 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2209 1 Китайский юань 0.2437 1 Датская крона 0.2542 1 Грузинский лари 0.6000 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0241 1 Британский фунт стерлингов 2.2877 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1819 1 Швейцарский франк 1.7255 1 Израильский шекель 0.4888 1 Канадский доллар 1.2913 1 Кувейтский динар 5.6023 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4106 1 Мексиканское песо 0.0894 1 Молдавский лей 0.0982 1 Египетский фунт 0.1053 1 Норвежская крона 0.1882 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4430 1 Сингапурский доллар 1.2576 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3468 1 Турецкая лира 0.2940 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0723 100 Японских йен 1.5509 1 Новозеландский доллар 1.1243 Золото (1 унция) 2494.5375 Серебро (1 унция) 28.7262 Платина (1 унция) 1584.2215 Палладий (1 унция) 3336.8875