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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,8991 маната, курс рубля - на 0,74% - до 0,0271 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8991
1 Российский рубль 0.0271
1 Австралийский доллар 1.1772
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8058
1 Бразильский реал 0.4156
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1177
100 Вон Республики Корея 0.1454
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2209
1 Китайский юань 0.2437
1 Датская крона 0.2542
1 Грузинский лари 0.6000
1 Гонконгский доллар 0.2178
1 Индийская рупия 0.0241
1 Британский фунт стерлингов 2.2877
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1819
1 Швейцарский франк 1.7255
1 Израильский шекель 0.4888
1 Канадский доллар 1.2913
1 Кувейтский динар 5.6023
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1128
1 Малазийский ринггит 0.4106
1 Мексиканское песо 0.0894
1 Молдавский лей 0.0982
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1882
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4430
1 Сингапурский доллар 1.2576
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3468
1 Турецкая лира 0.2940
1 Тайваньский доллар 0.0563
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0723
100 Японских йен 1.5509
1 Новозеландский доллар 1.1243
Золото (1 унция) 2494.5375
Серебро (1 унция) 28.7262
Платина (1 унция) 1584.2215
Палладий (1 унция) 3336.8875
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