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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,8725 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8725
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1634
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8293
1 Бразильский реал 0.4083
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1139
100 Вон Республики Корея 0.1455
1 Чешская крона 0.0733
100 Чилийских песо 0.2169
1 Китайский юань 0.2422
1 Датская крона 0.2506
1 Грузинский лари 0.5741
1 Гонконгский доллар 0.2171
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1844
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1750
1 Швейцарский франк 1.7155
1 Израильский шекель 0.4850
1 Канадский доллар 1.2834
1 Кувейтский динар 5.5948
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4093
1 Мексиканское песо 0.0879
1 Молдавский лей 0.0972
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1855
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4371
1 Сингапурский доллар 1.2478
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3341
1 Турецкая лира 0.2943
1 Тайваньский доллар 0.0558
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0698
100 Японских йен 1.5588
1 Новозеландский доллар 1.0879
Золото (1 унция) 2482.6120
Серебро (1 унция) 28.7028
Платина (1 унция) 1483.5050
Палладий (1 унция) 2900.8545
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