​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,8725 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8725
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1634
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8293
|1 Бразильский реал
|0.4083
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1139
|100 Вон Республики Корея
|0.1455
|1 Чешская крона
|0.0733
|100 Чилийских песо
|0.2169
|1 Китайский юань
|0.2422
|1 Датская крона
|0.2506
|1 Грузинский лари
|0.5741
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1844
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1750
|1 Швейцарский франк
|1.7155
|1 Израильский шекель
|0.4850
|1 Канадский доллар
|1.2834
|1 Кувейтский динар
|5.5948
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4093
|1 Мексиканское песо
|0.0879
|1 Молдавский лей
|0.0972
|1 Египетский фунт
|0.1052
|1 Норвежская крона
|0.1855
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4371
|1 Сингапурский доллар
|1.2478
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3341
|1 Турецкая лира
|0.2943
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0698
|100 Японских йен
|1.5588
|1 Новозеландский доллар
|1.0879
|Золото (1 унция)
|2482.6120
|Серебро (1 унция)
|28.7028
|Платина (1 унция)
|1483.5050
|Палладий (1 унция)
|2900.8545
Kənan SadıqovАвтор новости