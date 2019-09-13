Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8818 маната, курс рубля – на 1,15% - до 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8818
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1684
|1 Аргентинское песо
|0.0303
|1 Белорусский рубль
|0.8191
|1 Бразильский реал
|0.4184
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1165
|100 Вон Республики Корея
|0.1440
|1 Чешская крона
|0.0728
|100 Чилийских песо
|0.2395
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2521
|1 Грузинский лари
|0.5743
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0992
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1767
|1 Швейцарский франк
|1.7173
|1 Израильский шекель
|0.4812
|1 Канадский доллар
|1.2859
|1 Кувейтский динар
|5.5905
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0240
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4084
|1 Мексиканское песо
|0.0876
|1 Молдавский лей
|0.0962
|1 Египетский фунт
|0.1035
|1 Норвежская крона
|0.1894
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4341
|1 Сингапурский доллар
|1.2377
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3268
|1 Турецкая лира
|0.3006
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0687
|100 Японских йен
|1.5721
|1 Новозеландский доллар
|1.0891
|Золото (1 унция)
|2546.3450
|Серебро (1 унция)
|30.7047
|Платина (1 унция)
|2613.9800
|Палладий (1 унция)
|2738.8360
Economic DepartmentАвтор новости