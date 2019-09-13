Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8818 маната, курс рубля – на 1,15% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8818 1 Российский рубль 0.0263 1 Австралийский доллар 1.1684 1 Аргентинское песо 0.0303 1 Белорусский рубль 0.8191 1 Бразильский реал 0.4184 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1165 100 Вон Республики Корея 0.1440 1 Чешская крона 0.0728 100 Чилийских песо 0.2395 1 Китайский юань 0.2402 1 Датская крона 0.2521 1 Грузинский лари 0.5743 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.0992 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1767 1 Швейцарский франк 1.7173 1 Израильский шекель 0.4812 1 Канадский доллар 1.2859 1 Кувейтский динар 5.5905 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0240 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4084 1 Мексиканское песо 0.0876 1 Молдавский лей 0.0962 1 Египетский фунт 0.1035 1 Норвежская крона 0.1894 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4341 1 Сингапурский доллар 1.2377 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3268 1 Турецкая лира 0.3006 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0687 100 Японских йен 1.5721 1 Новозеландский доллар 1.0891 Золото (1 унция) 2546.3450 Серебро (1 унция) 30.7047 Платина (1 унция) 2613.9800 Палладий (1 унция) 2738.8360