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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8818 маната, курс рубля – на 1,15% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8818
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1684
1 Аргентинское песо 0.0303
1 Белорусский рубль 0.8191
1 Бразильский реал 0.4184
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1165
100 Вон Республики Корея 0.1440
1 Чешская крона 0.0728
100 Чилийских песо 0.2395
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2521
1 Грузинский лари 0.5743
1 Гонконгский доллар 0.2173
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.0992
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1767
1 Швейцарский франк 1.7173
1 Израильский шекель 0.4812
1 Канадский доллар 1.2859
1 Кувейтский динар 5.5905
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0240
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4084
1 Мексиканское песо 0.0876
1 Молдавский лей 0.0962
1 Египетский фунт 0.1035
1 Норвежская крона 0.1894
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4341
1 Сингапурский доллар 1.2377
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3268
1 Турецкая лира 0.3006
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0687
100 Японских йен 1.5721
1 Новозеландский доллар 1.0891
Золото (1 унция) 2546.3450
Серебро (1 унция) 30.7047
Платина (1 унция) 2613.9800
Палладий (1 унция) 2738.8360
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