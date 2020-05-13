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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8437 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8437
1 Российский рубль 0.0231
1 Австралийский доллар 1.0995
1 Аргентинское песо 0.0252
1 Белорусский рубль 0.6977
1 Бразильский реал 0.2888
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0925
100 Вон Республики Корея 0.1386
1 Чешская крона 0.0672
100 Чилийских песо 0.2067
1 Китайский юань 0.2397
1 Датская крона 0.2472
1 Грузинский лари 0.5299
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.0842
100 Индонезийских рупий 0.0114
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1740
1 Швейцарский франк 1.7528
1 Израильский шекель 0.4837
1 Канадский доллар 1.2091
1 Кувейтский динар 5.4966
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0219
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.3918
1 Мексиканское песо 0.0702
1 Молдавский лей 0.0946
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1675
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4040
1 Сингапурский доллар 1.1987
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3150
1 Турецкая лира 0.2431
1 Тайваньский доллар 0.0569
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5859
1 Новозеландский доллар 1.0208
Золото (1 унция) 2894.8790
Серебро (1 унция) 26.3367
Платина (1 унция) 1307.6315
Палладий (1 унция) 3169.0720
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