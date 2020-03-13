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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2020)

© freepik.com

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,66% - до 1,9074 маната, курс рубля - на 0,87% - до 0,0229 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9074
1 Российский рубль 0.0229
1 Австралийский доллар 1.0718
1 Аргентинское песо 0.0271
1 Белорусский рубль 0.7195
1 Бразильский реал 0.3546
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1028
100 Вон Республики Корея 0.1393
1 Чешская крона 0.0727
100 Чилийских песо 0.1992
1 Китайский юань 0.2430
1 Датская крона 0.2552
1 Грузинский лари 0.5720
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0230
1 Британский фунт стерлингов 2.1345
100 Индонезийских рупий 0.0115
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1747
1 Швейцарский франк 1.8025
1 Израильский шекель 0.4652
1 Канадский доллар 1.2238
1 Кувейтский динар 5.5290
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0233
100 Ливанских фунтов 0.1119
1 Малазийский ринггит 0.3965
1 Мексиканское песо 0.0772
1 Молдавский лей 0.0966
1 Египетский фунт 0.1083
1 Норвежская крона 0.1673
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4348
1 Сингапурский доллар 1.2066
1 Саудовский риал 0.4526
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3566
1 Турецкая лира 0.2696
1 Тайваньский доллар 0.0563
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0650
100 Японских йен 1.6100
1 Новозеландский доллар 1.0441
Золото (1 унция) 2684.1640
Серебро (1 унция) 26.6648
Платина (1 унция) 1350.6670
Палладий (1 унция) 3223.4975
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