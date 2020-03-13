​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,66% - до 1,9074 маната, курс рубля - на 0,87% - до 0,0229 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9074 1 Российский рубль 0.0229 1 Австралийский доллар 1.0718 1 Аргентинское песо 0.0271 1 Белорусский рубль 0.7195 1 Бразильский реал 0.3546 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1028 100 Вон Республики Корея 0.1393 1 Чешская крона 0.0727 100 Чилийских песо 0.1992 1 Китайский юань 0.2430 1 Датская крона 0.2552 1 Грузинский лари 0.5720 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0230 1 Британский фунт стерлингов 2.1345 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1747 1 Швейцарский франк 1.8025 1 Израильский шекель 0.4652 1 Канадский доллар 1.2238 1 Кувейтский динар 5.5290 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1119 1 Малазийский ринггит 0.3965 1 Мексиканское песо 0.0772 1 Молдавский лей 0.0966 1 Египетский фунт 0.1083 1 Норвежская крона 0.1673 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4348 1 Сингапурский доллар 1.2066 1 Саудовский риал 0.4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3566 1 Турецкая лира 0.2696 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0650 100 Японских йен 1.6100 1 Новозеландский доллар 1.0441 Золото (1 унция) 2684.1640 Серебро (1 унция) 26.6648 Платина (1 унция) 1350.6670 Палладий (1 унция) 3223.4975