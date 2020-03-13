​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,66% - до 1,9074 маната, курс рубля - на 0,87% - до 0,0229 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9074
|1 Российский рубль
|0.0229
|1 Австралийский доллар
|1.0718
|1 Аргентинское песо
|0.0271
|1 Белорусский рубль
|0.7195
|1 Бразильский реал
|0.3546
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1028
|100 Вон Республики Корея
|0.1393
|1 Чешская крона
|0.0727
|100 Чилийских песо
|0.1992
|1 Китайский юань
|0.2430
|1 Датская крона
|0.2552
|1 Грузинский лари
|0.5720
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1345
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1747
|1 Швейцарский франк
|1.8025
|1 Израильский шекель
|0.4652
|1 Канадский доллар
|1.2238
|1 Кувейтский динар
|5.5290
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1119
|1 Малазийский ринггит
|0.3965
|1 Мексиканское песо
|0.0772
|1 Молдавский лей
|0.0966
|1 Египетский фунт
|0.1083
|1 Норвежская крона
|0.1673
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4348
|1 Сингапурский доллар
|1.2066
|1 Саудовский риал
|0.4526
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3566
|1 Турецкая лира
|0.2696
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.6100
|1 Новозеландский доллар
|1.0441
|Золото (1 унция)
|2684.1640
|Серебро (1 унция)
|26.6648
|Платина (1 унция)
|1350.6670
|Палладий (1 унция)
|3223.4975