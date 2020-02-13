Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,39% - до 1,8477 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.