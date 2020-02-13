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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,39% - до 1,8477 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8477
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1421
1 Аргентинское песо 0.0278
1 Белорусский рубль 0.7758
1 Бразильский реал 0.3905
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1140
100 Вон Республики Корея 0.1439
1 Чешская крона 0.0743
100 Чилийских песо 0.2152
1 Китайский юань 0.2435
1 Датская крона 0.2473
1 Грузинский лари 0.5938
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2018
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1761
1 Швейцарский франк 1.7383
1 Израильский шекель 0.4955
1 Канадский доллар 1.2830
1 Кувейтский динар 5.5761
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.4103
1 Мексиканское песо 0.0911
1 Молдавский лей 0.0961
1 Египетский фунт 0.1081
1 Норвежская крона 0.1837
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4345
1 Сингапурский доллар 1.2249
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3295
1 Турецкая лира 0.2810
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0694
100 Японских йен 1.5474
1 Новозеландский доллар 1.0962
Золото (1 унция) 2675.5535
Серебро (1 унция) 29.9455
Платина (1 унция) 1644.3420
Палладий (1 унция) 4086.9275
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