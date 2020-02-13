Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,39% - до 1,8477 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8477
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1421
|1 Аргентинское песо
|0.0278
|1 Белорусский рубль
|0.7758
|1 Бразильский реал
|0.3905
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1140
|100 Вон Республики Корея
|0.1439
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2152
|1 Китайский юань
|0.2435
|1 Датская крона
|0.2473
|1 Грузинский лари
|0.5938
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2018
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1761
|1 Швейцарский франк
|1.7383
|1 Израильский шекель
|0.4955
|1 Канадский доллар
|1.2830
|1 Кувейтский динар
|5.5761
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.4103
|1 Мексиканское песо
|0.0911
|1 Молдавский лей
|0.0961
|1 Египетский фунт
|0.1081
|1 Норвежская крона
|0.1837
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4345
|1 Сингапурский доллар
|1.2249
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3295
|1 Турецкая лира
|0.2810
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0694
|100 Японских йен
|1.5474
|1 Новозеландский доллар
|1.0962
|Золото (1 унция)
|2675.5535
|Серебро (1 унция)
|29.9455
|Платина (1 унция)
|1644.3420
|Палладий (1 унция)
|4086.9275