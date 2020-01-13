​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1,8917 маната, курс рубля – на 0,36% - 0,0278 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8917
|1 Российский рубль
|0.0278
|1 Австралийский доллар
|1.1753
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8026
|1 Бразильский реал
|0.4148
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1187
|100 Вон Республики Корея
|0.1472
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2202
|1 Китайский юань
|0.2463
|1 Датская крона
|0.2531
|1 Грузинский лари
|0.5896
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2162
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1791
|1 Швейцарский франк
|1.7473
|1 Израильский шекель
|0.4902
|1 Канадский доллар
|1.3029
|1 Кувейтский динар
|5.6021
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4183
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.0980
|1 Египетский фунт
|0.1063
|1 Норвежская крона
|0.1915
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4465
|1 Сингапурский доллар
|1.2628
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3449
|1 Турецкая лира
|0.2895
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0710
|100 Японских йен
|1.5507
|1 Новозеландский доллар
|1.1301
|Золото (1 унция)
|2644.7920
|Серебро (1 унция)
|30.5588
|Платина (1 унция)
|1654.0750
|Палладий (1 унция)
|3599.8350
Kənan SadıqovАвтор новости