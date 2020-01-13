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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1,8917 маната, курс рубля – на 0,36% - 0,0278 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8917
1 Российский рубль 0.0278
1 Австралийский доллар 1.1753
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8026
1 Бразильский реал 0.4148
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1187
100 Вон Республики Корея 0.1472
1 Чешская крона 0.0749
100 Чилийских песо 0.2202
1 Китайский юань 0.2463
1 Датская крона 0.2531
1 Грузинский лари 0.5896
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2162
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1791
1 Швейцарский франк 1.7473
1 Израильский шекель 0.4902
1 Канадский доллар 1.3029
1 Кувейтский динар 5.6021
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4183
1 Мексиканское песо 0.0906
1 Молдавский лей 0.0980
1 Египетский фунт 0.1063
1 Норвежская крона 0.1915
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4465
1 Сингапурский доллар 1.2628
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3449
1 Турецкая лира 0.2895
1 Тайваньский доллар 0.0569
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0710
100 Японских йен 1.5507
1 Новозеландский доллар 1.1301
Золото (1 унция) 2644.7920
Серебро (1 унция) 30.5588
Платина (1 унция) 1654.0750
Палладий (1 унция) 3599.8350
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