​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1,8917 маната, курс рубля – на 0,36% - 0,0278 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8917 1 Российский рубль 0.0278 1 Австралийский доллар 1.1753 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8026 1 Бразильский реал 0.4148 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1187 100 Вон Республики Корея 0.1472 1 Чешская крона 0.0749 100 Чилийских песо 0.2202 1 Китайский юань 0.2463 1 Датская крона 0.2531 1 Грузинский лари 0.5896 1 Гонконгский доллар 0.2188 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2162 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1791 1 Швейцарский франк 1.7473 1 Израильский шекель 0.4902 1 Канадский доллар 1.3029 1 Кувейтский динар 5.6021 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4183 1 Мексиканское песо 0.0906 1 Молдавский лей 0.0980 1 Египетский фунт 0.1063 1 Норвежская крона 0.1915 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4465 1 Сингапурский доллар 1.2628 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3449 1 Турецкая лира 0.2895 1 Тайваньский доллар 0.0569 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0710 100 Японских йен 1.5507 1 Новозеландский доллар 1.1301 Золото (1 унция) 2644.7920 Серебро (1 унция) 30.5588 Платина (1 унция) 1654.0750 Палладий (1 унция) 3599.8350