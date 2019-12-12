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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47% - до 1,8941 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8941
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1699
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8041
1 Бразильский реал 0.4128
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1158
100 Вон Республики Корея 0.1431
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2208
1 Китайский юань 0.2418
1 Датская крона 0.2534
1 Грузинский лари 0.5916
1 Гонконгский доллар 0.2178
1 Индийская рупия 0.0241
1 Британский фунт стерлингов 2.2470
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1811
1 Швейцарский франк 1.7305
1 Израильский шекель 0.4898
1 Канадский доллар 1.2911
1 Кувейтский динар 5.6029
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1130
1 Малазийский ринггит 0.4092
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0979
1 Египетский фунт 0.1054
1 Норвежская крона 0.1868
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4423
1 Сингапурский доллар 1.2535
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3428
1 Турецкая лира 0.2930
1 Тайваньский доллар 0.0561
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0723
100 Японских йен 1.5658
1 Новозеландский доллар 1.1189
Золото (1 унция) 2507.2450
Серебро (1 унция) 28.27224
Платина (1 унция) 1597.4135
Палладий (1 унция) 3263.0905
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