​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47% - до 1,8941 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8941
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1699
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8041
|1 Бразильский реал
|0.4128
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1158
|100 Вон Республики Корея
|0.1431
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2208
|1 Китайский юань
|0.2418
|1 Датская крона
|0.2534
|1 Грузинский лари
|0.5916
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2470
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1811
|1 Швейцарский франк
|1.7305
|1 Израильский шекель
|0.4898
|1 Канадский доллар
|1.2911
|1 Кувейтский динар
|5.6029
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.4092
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0979
|1 Египетский фунт
|0.1054
|1 Норвежская крона
|0.1868
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4423
|1 Сингапурский доллар
|1.2535
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3428
|1 Турецкая лира
|0.2930
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0723
|100 Японских йен
|1.5658
|1 Новозеландский доллар
|1.1189
|Золото (1 унция)
|2507.2450
|Серебро (1 унция)
|28.27224
|Платина (1 унция)
|1597.4135
|Палладий (1 унция)
|3263.0905
Kənan SadıqovАвтор новости