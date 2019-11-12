​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,8757 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8757 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1639 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8309 1 Бразильский реал 0.4098 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1141 100 Вон Республики Корея 0.1460 1 Чешская крона 0.0735 100 Чилийских песо 0.2236 1 Китайский юань 0.2427 1 Датская крона 0.2510 1 Грузинский лари 0.5744 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.1864 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1753 1 Швейцарский франк 1.7098 1 Израильский шекель 0.4853 1 Канадский доллар 1.2839 1 Кувейтский динар 5.5949 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4102 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0975 1 Египетский фунт 0.1053 1 Норвежская крона 0.1861 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4387 1 Сингапурский доллар 1.2494 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3351 1 Турецкая лира 0.29545 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0693 100 Японских йен 1.5577 1 Новозеландский доллар 1.0767 Золото (1 унция) 2475.5485 Серебро (1 унция) 28.7033 Платина (1 унция) 1496.1700 Палладий (1 унция) 2870.6285