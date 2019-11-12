​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,8757 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8757
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1639
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8309
|1 Бразильский реал
|0.4098
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1141
|100 Вон Республики Корея
|0.1460
|1 Чешская крона
|0.0735
|100 Чилийских песо
|0.2236
|1 Китайский юань
|0.2427
|1 Датская крона
|0.2510
|1 Грузинский лари
|0.5744
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1864
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1753
|1 Швейцарский франк
|1.7098
|1 Израильский шекель
|0.4853
|1 Канадский доллар
|1.2839
|1 Кувейтский динар
|5.5949
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4102
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0975
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1861
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4387
|1 Сингапурский доллар
|1.2494
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3351
|1 Турецкая лира
|0.29545
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0693
|100 Японских йен
|1.5577
|1 Новозеландский доллар
|1.0767
|Золото (1 унция)
|2475.5485
|Серебро (1 унция)
|28.7033
|Платина (1 унция)
|1496.1700
|Палладий (1 унция)
|2870.6285
Kənan SadıqovАвтор новости