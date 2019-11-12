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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,8757 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8757
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1639
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8309
1 Бразильский реал 0.4098
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1141
100 Вон Республики Корея 0.1460
1 Чешская крона 0.0735
100 Чилийских песо 0.2236
1 Китайский юань 0.2427
1 Датская крона 0.2510
1 Грузинский лари 0.5744
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.1864
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1753
1 Швейцарский франк 1.7098
1 Израильский шекель 0.4853
1 Канадский доллар 1.2839
1 Кувейтский динар 5.5949
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4102
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0975
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1861
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4387
1 Сингапурский доллар 1.2494
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3351
1 Турецкая лира 0.29545
1 Тайваньский доллар 0.0559
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0693
100 Японских йен 1.5577
1 Новозеландский доллар 1.0767
Золото (1 унция) 2475.5485
Серебро (1 унция) 28.7033
Платина (1 унция) 1496.1700
Палладий (1 унция) 2870.6285
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