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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,34% - до 1,8724 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8724
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1699
1 Аргентинское песо 0.0303
1 Белорусский рубль 0.8153
1 Бразильский реал 0.4179
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1160
100 Вон Республики Корея 0.1433
1 Чешская крона 0.0723
100 Чилийских песо 0.2376
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2510
1 Грузинский лари 0.5738
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.0961
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1759
1 Швейцарский франк 1.7111
1 Израильский шекель 0.4799
1 Канадский доллар 1.2898
1 Кувейтский динар 5.5927
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0240
100 Ливанских фунтов 0.1128
1 Малазийский ринггит 0.4076
1 Мексиканское песо 0.0872
1 Молдавский лей 0.0963
1 Египетский фунт 0.1035
1 Норвежская крона 0.1900
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4315
1 Сингапурский доллар 1.2348
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3255
1 Турецкая лира 0.2954
1 Тайваньский доллар 0.0549
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0685
100 Японских йен 1.5730
1 Новозеландский доллар 1.0942
Золото (1 унция) 2543.2850
Серебро (1 унция) 30.7867
Платина (1 унция) 2691.9500
Палладий (1 унция) 2660.5000
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