​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,34% - до 1,8724 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8724
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.1699
|1 Аргентинское песо
|0.0303
|1 Белорусский рубль
|0.8153
|1 Бразильский реал
|0.4179
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1160
|100 Вон Республики Корея
|0.1433
|1 Чешская крона
|0.0723
|100 Чилийских песо
|0.2376
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2510
|1 Грузинский лари
|0.5738
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0961
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1759
|1 Швейцарский франк
|1.7111
|1 Израильский шекель
|0.4799
|1 Канадский доллар
|1.2898
|1 Кувейтский динар
|5.5927
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0240
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4076
|1 Мексиканское песо
|0.0872
|1 Молдавский лей
|0.0963
|1 Египетский фунт
|0.1035
|1 Норвежская крона
|0.1900
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4315
|1 Сингапурский доллар
|1.2348
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3255
|1 Турецкая лира
|0.2954
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0685
|100 Японских йен
|1.5730
|1 Новозеландский доллар
|1.0942
|Золото (1 унция)
|2543.2850
|Серебро (1 унция)
|30.7867
|Платина (1 унция)
|2691.9500
|Палладий (1 унция)
|2660.5000
Economic DepartmentАвтор новости