Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 1,8372 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0231 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8372
|1 Российский рубль
|0.0231
|1 Австралийский доллар
|1.0995
|1 Аргентинское песо
|0.0252
|1 Белорусский рубль
|0.6977
|1 Бразильский реал
|0.2921
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0922
|100 Вон Республики Корея
|0.1386
|1 Чешская крона
|0.0667
|100 Чилийских песо
|0.2063
|1 Китайский юань
|0.2396
|1 Датская крона
|0.2464
|1 Грузинский лари
|0.5295
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0944
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1719
|1 Швейцарский франк
|1.7471
|1 Израильский шекель
|0.4843
|1 Канадский доллар
|1.2107
|1 Кувейтский динар
|5.4956
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0216
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.3916
|1 Мексиканское песо
|0.0709
|1 Молдавский лей
|0.0948
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1645
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4028
|1 Сингапурский доллар
|1.1985
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3134
|1 Турецкая лира
|0.2409
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0631
|100 Японских йен
|1.5829
|1 Новозеландский доллар
|1.0332
|Золото (1 унция)
|2891.2835
|Серебро (1 унция)
|26.3693
|Платина (1 унция)
|1302.6930
|Палладий (1 унция)
|3229.4815