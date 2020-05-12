Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2020)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 1,8372 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0231 маната.