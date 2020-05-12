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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 1,8372 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0231 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8372
1 Российский рубль 0.0231
1 Австралийский доллар 1.0995
1 Аргентинское песо 0.0252
1 Белорусский рубль 0.6977
1 Бразильский реал 0.2921
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0922
100 Вон Республики Корея 0.1386
1 Чешская крона 0.0667
100 Чилийских песо 0.2063
1 Китайский юань 0.2396
1 Датская крона 0.2464
1 Грузинский лари 0.5295
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.0944
100 Индонезийских рупий 0.0114
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1719
1 Швейцарский франк 1.7471
1 Израильский шекель 0.4843
1 Канадский доллар 1.2107
1 Кувейтский динар 5.4956
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0216
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.3916
1 Мексиканское песо 0.0709
1 Молдавский лей 0.0948
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1645
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4028
1 Сингапурский доллар 1.1985
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3134
1 Турецкая лира 0.2409
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0631
100 Японских йен 1.5829
1 Новозеландский доллар 1.0332
Золото (1 унция) 2891.2835
Серебро (1 унция) 26.3693
Платина (1 унция) 1302.6930
Палладий (1 унция) 3229.4815
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