​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43% - до 1,9201 маната, курс рубля - на 4,15% - до 0,0231 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9201 1 Российский рубль 0.0231 1 Австралийский доллар 1.0978 1 Аргентинское песо 0.0271 1 Белорусский рубль 0.7346 1 Бразильский реал 0.3527 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1038 100 Вон Республики Корея 0.1411 1 Чешская крона 0.0743 100 Чилийских песо 0.2034 1 Китайский юань 0.2438 1 Датская крона 0.2570 1 Грузинский лари 0.5749 1 Гонконгский доллар 0.2188 1 Индийская рупия 0.0229 1 Британский фунт стерлингов 2.1787 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1781 1 Швейцарский франк 1.8173 1 Израильский шекель 0.4768 1 Канадский доллар 1.2337 1 Кувейтский динар 5.5443 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.3996 1 Мексиканское песо 0.0785 1 Молдавский лей 0.0976 1 Египетский фунт 0.1081 1 Норвежская крона 0.1739 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4431 1 Сингапурский доллар 1.2237 1 Саудовский риал 0.4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3657 1 Турецкая лира 0.2735 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0661 100 Японских йен 1.6335 1 Новозеландский доллар 1.0639 Золото (1 унция) 2780.8600 Серебро (1 унция) 28.1889 Платина (1 унция) 1472.4635 Палладий (1 унция) 3749.7920