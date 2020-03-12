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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2020)

© pexels.com

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43% - до 1,9201 маната, курс рубля - на 4,15% - до 0,0231 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9201
1 Российский рубль 0.0231
1 Австралийский доллар 1.0978
1 Аргентинское песо 0.0271
1 Белорусский рубль 0.7346
1 Бразильский реал 0.3527
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1038
100 Вон Республики Корея 0.1411
1 Чешская крона 0.0743
100 Чилийских песо 0.2034
1 Китайский юань 0.2438
1 Датская крона 0.2570
1 Грузинский лари 0.5749
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0229
1 Британский фунт стерлингов 2.1787
100 Индонезийских рупий 0.0117
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1781
1 Швейцарский франк 1.8173
1 Израильский шекель 0.4768
1 Канадский доллар 1.2337
1 Кувейтский динар 5.5443
1 Казахстанский тенге 0.0043
1 Киргизский сом 0.0233
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.3996
1 Мексиканское песо 0.0785
1 Молдавский лей 0.0976
1 Египетский фунт 0.1081
1 Норвежская крона 0.1739
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4431
1 Сингапурский доллар 1.2237
1 Саудовский риал 0.4527
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3657
1 Турецкая лира 0.2735
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0661
100 Японских йен 1.6335
1 Новозеландский доллар 1.0639
Золото (1 унция) 2780.8600
Серебро (1 унция) 28.1889
Платина (1 унция) 1472.4635
Палладий (1 унция) 3749.7920
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