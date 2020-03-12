​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43% - до 1,9201 маната, курс рубля - на 4,15% - до 0,0231 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9201
|1 Российский рубль
|0.0231
|1 Австралийский доллар
|1.0978
|1 Аргентинское песо
|0.0271
|1 Белорусский рубль
|0.7346
|1 Бразильский реал
|0.3527
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1038
|100 Вон Республики Корея
|0.1411
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2034
|1 Китайский юань
|0.2438
|1 Датская крона
|0.2570
|1 Грузинский лари
|0.5749
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1787
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1781
|1 Швейцарский франк
|1.8173
|1 Израильский шекель
|0.4768
|1 Канадский доллар
|1.2337
|1 Кувейтский динар
|5.5443
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.3996
|1 Мексиканское песо
|0.0785
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.1081
|1 Норвежская крона
|0.1739
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4431
|1 Сингапурский доллар
|1.2237
|1 Саудовский риал
|0.4527
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3657
|1 Турецкая лира
|0.2735
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0661
|100 Японских йен
|1.6335
|1 Новозеландский доллар
|1.0639
|Золото (1 унция)
|2780.8600
|Серебро (1 унция)
|28.1889
|Платина (1 унция)
|1472.4635
|Палладий (1 унция)
|3749.7920