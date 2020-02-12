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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8550 маната, курс рубля - на 1,51% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8550
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1436
1 Аргентинское песо 0.0278
1 Белорусский рубль 0.7763
1 Бразильский реал 0.3925
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1150
100 Вон Республики Корея 0.1442
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2145
1 Китайский юань 0.2441
1 Датская крона 0.2483
1 Грузинский лари 0.5937
1 Гонконгский доллар 0.2189
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2029
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1765
1 Швейцарский франк 1.7424
1 Израильский шекель 0.4976
1 Канадский доллар 1.2799
1 Кувейтский динар 5.5799
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4110
1 Мексиканское песо 0.0912
1 Молдавский лей 0.0965
1 Египетский фунт 0.0965
1 Норвежская крона 0.1839
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4359
1 Сингапурский доллар 1.2265
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3286
1 Турецкая лира 0.2822
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0695
100 Японских йен 1.5478
1 Новозеландский доллар 1.0977
Золото (1 унция) 2664.5205
Серебро (1 унция) 29.9433
Платина (1 унция) 1650.9805
Палладий (1 унция) 3986.6105
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