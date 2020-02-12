​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8550 маната, курс рубля - на 1,51% - до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8550
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1436
|1 Аргентинское песо
|0.0278
|1 Белорусский рубль
|0.7763
|1 Бразильский реал
|0.3925
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1150
|100 Вон Республики Корея
|0.1442
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2145
|1 Китайский юань
|0.2441
|1 Датская крона
|0.2483
|1 Грузинский лари
|0.5937
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2029
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1765
|1 Швейцарский франк
|1.7424
|1 Израильский шекель
|0.4976
|1 Канадский доллар
|1.2799
|1 Кувейтский динар
|5.5799
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4110
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.0965
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.1839
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4359
|1 Сингапурский доллар
|1.2265
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3286
|1 Турецкая лира
|0.2822
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0695
|100 Японских йен
|1.5478
|1 Новозеландский доллар
|1.0977
|Золото (1 унция)
|2664.5205
|Серебро (1 унция)
|29.9433
|Платина (1 унция)
|1650.9805
|Палладий (1 унция)
|3986.6105