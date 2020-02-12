​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8550 маната, курс рубля - на 1,51% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8550 1 Российский рубль 0.0269 1 Австралийский доллар 1.1436 1 Аргентинское песо 0.0278 1 Белорусский рубль 0.7763 1 Бразильский реал 0.3925 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1150 100 Вон Республики Корея 0.1442 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2145 1 Китайский юань 0.2441 1 Датская крона 0.2483 1 Грузинский лари 0.5937 1 Гонконгский доллар 0.2189 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.2029 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1765 1 Швейцарский франк 1.7424 1 Израильский шекель 0.4976 1 Канадский доллар 1.2799 1 Кувейтский динар 5.5799 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4110 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.0965 1 Египетский фунт 0.0965 1 Норвежская крона 0.1839 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4359 1 Сингапурский доллар 1.2265 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3286 1 Турецкая лира 0.2822 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0695 100 Японских йен 1.5478 1 Новозеландский доллар 1.0977 Золото (1 унция) 2664.5205 Серебро (1 унция) 29.9433 Платина (1 унция) 1650.9805 Палладий (1 унция) 3986.6105