​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,8853 маната, курс рубля упал на 0,37% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8853
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1590
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8049
|1 Бразильский реал
|0.4100
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1149
|100 Вон Республики Корея
|0.1424
|1 Чешская крона
|0.0738
|100 Чилийских песо
|0.2183
|1 Китайский юань
|0.2416
|1 Датская крона
|0.2523
|1 Грузинский лари
|0.5872
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2335
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1790
|1 Швейцарский франк
|1.7260
|1 Израильский шекель
|0.4886
|1 Канадский доллар
|1.2845
|1 Кувейтский динар
|5.5982
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4085
|1 Мексиканское песо
|0.0882
|1 Молдавский лей
|0.0981
|1 Египетский фунт
|0.1052
|1 Норвежская крона
|0.1852
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4394
|1 Сингапурский доллар
|1.2504
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3436
|1 Турецкая лира
|0.2928
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0720
|100 Японских йен
|1.5633
|1 Новозеландский доллар
|1.1097
|Золото (1 унция)
|2488.0860
|Серебро (1 унция)
|28.2787
|Платина (1 унция)
|1565.5130
|Палладий (1 унция)
|3232.4650
Kənan SadıqovАвтор новости