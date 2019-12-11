​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,8853 маната, курс рубля упал на 0,37% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8853 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.1590 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8049 1 Бразильский реал 0.4100 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1149 100 Вон Республики Корея 0.1424 1 Чешская крона 0.0738 100 Чилийских песо 0.2183 1 Китайский юань 0.2416 1 Датская крона 0.2523 1 Грузинский лари 0.5872 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2335 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1790 1 Швейцарский франк 1.7260 1 Израильский шекель 0.4886 1 Канадский доллар 1.2845 1 Кувейтский динар 5.5982 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4085 1 Мексиканское песо 0.0882 1 Молдавский лей 0.0981 1 Египетский фунт 0.1052 1 Норвежская крона 0.1852 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4394 1 Сингапурский доллар 1.2504 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3436 1 Турецкая лира 0.2928 1 Тайваньский доллар 0.0558 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0720 100 Японских йен 1.5633 1 Новозеландский доллар 1.1097 Золото (1 унция) 2488.0860 Серебро (1 унция) 28.2787 Платина (1 унция) 1565.5130 Палладий (1 унция) 3232.4650