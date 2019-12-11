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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,8853 маната, курс рубля упал на 0,37% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8853
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1590
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8049
1 Бразильский реал 0.4100
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1149
100 Вон Республики Корея 0.1424
1 Чешская крона 0.0738
100 Чилийских песо 0.2183
1 Китайский юань 0.2416
1 Датская крона 0.2523
1 Грузинский лари 0.5872
1 Гонконгский доллар 0.2173
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2335
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1790
1 Швейцарский франк 1.7260
1 Израильский шекель 0.4886
1 Канадский доллар 1.2845
1 Кувейтский динар 5.5982
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4085
1 Мексиканское песо 0.0882
1 Молдавский лей 0.0981
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1852
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4394
1 Сингапурский доллар 1.2504
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3436
1 Турецкая лира 0.2928
1 Тайваньский доллар 0.0558
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0720
100 Японских йен 1.5633
1 Новозеландский доллар 1.1097
Золото (1 унция) 2488.0860
Серебро (1 унция) 28.2787
Платина (1 унция) 1565.5130
Палладий (1 унция) 3232.4650
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